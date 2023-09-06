На юге угроза применения баллистического вооружения

Запуск ракеты. Фото: google

На юге страны объявлена воздушная тревога. Есть угроза применения баллистического вооружения.

Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины.

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"Внимание! Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога! Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги!" — говорится в сообщении.

Сообщение Воздушные силы ВС Украины. . Фото: скриншот

Начальник Одесской ОВА призывает жителей Одесской области не игнорировать воздушную тревогу. Увидеть полный список укрытий можно с помощью онлайн-карты. На ней отдельно отмечено около 200 обычных бомбоубежищ и 135 противорадиационных укрытий в разных районах города. Также можно увидеть, где находится ближайший паркинг.

Сообщение Олега Кипера. Фото: скриншот

Где объявлена воздушная тревога

Обновлено 10:42. Воздушная тревога объявлена в южных областях Украины. Речь идет о Донецкой, Запорожской, Херсонской, Николаевской, Одесской, Кировоградской и Днепропетровской областях.

Карта воздушных тревог. Фото: скриншот

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