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На пляжі Нью-Йорка акула напала на одеситку: в якому стані жінка

9 серпня 2023 17:07
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
На пляжі Нью-Йорка акула напала на одеситку: в якому стані жінка
Ілюстративне зображення акули. Фото: pixabay
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

На одному з пляжів Нью-Йорка акула напала на українську емігрантку з Одеси. Це перший напад акули на цьому пляжі з 1953 року. 

Про це повідомляє The New York Post. 

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За словами свідків, Тетяна перебувала недалеко від берега, коли акула вдерлася зубами в її ліву ногу нижче коліна. Чергові рятувальники кинулися в океан, коли почули, як жінка "кричить про допомогу".

"Ми плаваємо, як і щодня. Ми плаваємо з рятувальниками та бачимо акул, але вони нам особливо нічого не роблять. Це сталося вперше. Це дивно. Тепер усі бояться заходити у воду. Я їх не звинувачую", — сказав рятувальник. 

Порятунок одеситки від нападу акули. Фото:
Порятунок одеситки від нападу акули. Фото: The New York Post. 

Українську іммігрантку, у вівторок було доставлено до лікарні Ямайки, де персонал сказав, що її стан критичний. 

Нагадаємо, останнім часом все частіше з'являється інформація про напад акул на людей. Найбільше відпочивальників постраждали від акул у Флориді. 

Також ми писали, що морська біологиня Нен Хаузер розповіла про дивовижний випадок, коли горбатий кит врятував її від акули. Він підхопив її в воді та доставив до безпечного місця.

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