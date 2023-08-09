На пляжі Нью-Йорка акула напала на одеситку: в якому стані жінка

Ілюстративне зображення акули. Фото: pixabay

На одному з пляжів Нью-Йорка акула напала на українську емігрантку з Одеси. Це перший напад акули на цьому пляжі з 1953 року.

Про це повідомляє The New York Post.

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За словами свідків, Тетяна перебувала недалеко від берега, коли акула вдерлася зубами в її ліву ногу нижче коліна. Чергові рятувальники кинулися в океан, коли почули, як жінка "кричить про допомогу".

"Ми плаваємо, як і щодня. Ми плаваємо з рятувальниками та бачимо акул, але вони нам особливо нічого не роблять. Це сталося вперше. Це дивно. Тепер усі бояться заходити у воду. Я їх не звинувачую", — сказав рятувальник.

Порятунок одеситки від нападу акули. Фото: The New York Post.

Українську іммігрантку, у вівторок було доставлено до лікарні Ямайки, де персонал сказав, що її стан критичний.

Нагадаємо, останнім часом все частіше з'являється інформація про напад акул на людей. Найбільше відпочивальників постраждали від акул у Флориді.

Також ми писали, що морська біологиня Нен Хаузер розповіла про дивовижний випадок, коли горбатий кит врятував її від акули. Він підхопив її в воді та доставив до безпечного місця.