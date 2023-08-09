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На пляже Нью-Йорка акула напала на одесситку: в каком состоянии женщина

9 августа 2023 17:07
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
На пляже Нью-Йорка акула напала на одесситку: в каком состоянии женщина
Иллюстративное изображение акулы. Фото: pixabay
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

На одном из пляжей Нью-Йорка акула напала на украинскую эмигрантку из Одессы. Это первое нападение акулы на этом пляже с 1953 года.

Об этом сообщает The New York Post.

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По словам свидетелей, Татьяна находилась недалеко от берега, когда акула ворвалась зубами в ее левую ногу ниже колена. Очередные спасатели бросились в океан, когда услышали, как женщина "кричит о помощи".

"Мы плаваем, как и каждый день. Мы плаваем со спасателями и видим акул, но они нам особенно ничего не делают. Это произошло впервые. Это странно. Теперь все боятся заходить в воду. Я их не виню", — сказал спасатель.

Спасение одесситки от нападения акулы. Фото:
Спасение одесситки от нападения акулы. Фото: The New York Post.

Украинская иммигрантка, во вторник была доставлена в больницу Ямайки, где персонал сказал, что ее состояние критическое.

Напомним, в последнее время все чаще появляется информация о нападении акул на людей. Больше всего отдыхающих пострадали от акул во Флориде.

Также мы писали, что морская биология Нэн Хаузер рассказала об удивительном случае, когда горбатый кит спас ее от акулы. Он подхватил ее в воде и доставил в безопасное место.

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