На полиці одеських магазинів могло потрапити румунське печиво з акриламідом, який викликає рак

На полиці одеських магазинів могло потрапити небезпечне печиво
Головне управління Держспоживслужби виявило високий вміст акриламіду в печиві румунського виробника Ro Star S.A, яке експортували з Польщі. Воно могло потрапити на полиці одеських магазинів.
Про це повідомляє Головне управління Держпродспоживслужби в Одеській області.
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На полиці одеських магазинів могло потрапити небезпечне печиво
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"Попереджаємо щодо можливості реалізації цієї продукції на території регіону, а також доводимо до відома місцевих операторів ринку про необхідність вилучити товар з обігу та у термін не більше двох робочих днів письмово інформувати про виявлену невідповідність Головне управління Держпродспоживслужби в Одеській області", — йдеться в повідомленні.
Що відомо про небезпечний компонент печива
Акриламід — хімічна сполука, що утворюється природним шляхом при термічній обробці у процесі приготування таких продуктів, як-от кава, картопля фрі, печиво тощо. Викликає подразнення шкіри та очей, ураження нервової системи внаслідок тривалого або багаторазового впливу, може спричинити генетичні дефекти і захворювання на рак.
Новини.LIVE рекомендують бути обачними, аналізувати те, що зазначено на етикетці. Не слід купувати продукти, які викликають сумніви.
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