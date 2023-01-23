На полки одесских магазинов могло попасть румынское печенье с акриламидом, вызывающим рак

На полки одесских магазинов могло попасть опасное печенье
Главное управление Госпотребслужбы выявило высокое содержание акриламида в печенье румынского производителя Ro Star SA, экспортированного из Польши. Оно могло попасть на полки одесских магазинов.
Об этом сообщает Главное управление Госпродпотребслужбы в Одесской области.
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На полки одесских магазинов могло попасть опасное печенье
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"Предупреждаем о возможности реализации этой продукции на территории региона, а также сообщаем местным операторам рынка о необходимости изъять товар из обращения и в срок не более двух рабочих дней письменно информировать об обнаруженном несоответствии Главное управление Госпродпотребслужбы в Одесской области", — говорится в сообщении .
Что известно об опасном компоненте печенья
Акриламид — химическое соединение, образующееся естественным путем при термической обработке в процессе приготовления таких продуктов, как кофе, картофель фри, печенье и т.д. Вызывает раздражение кожи и глаз, поражение нервной системы вследствие длительного или многократного воздействия, может повлечь за собой генетические дефекты и заболевания раком.
Новини.LIVE рекомендуют быть осмотрительными, анализировать то, что указано на этикетке. Не следует покупать продукты, вызывающие сомнения.
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