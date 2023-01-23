Ми в соцмережах:

Регионы
Киев Харьков Одесса
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookies

Більше інформації
Главная arrow Одесса arrow На полки одесских магазинов могло попасть опасное печенье arrow

На полки одесских магазинов могло попасть опасное печенье

23 января 2023 17:45
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
На полки одесских магазинов могло попасть румынское печенье с акриламидом, вызывающим рак
В его составе может быть акриламидом, вызывающим рак
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Главное управление Госпотребслужбы выявило высокое содержание акриламида в печенье румынского производителя Ro Star SA, экспортированного из Польши. Оно могло попасть на полки одесских магазинов.

Об этом сообщает Главное управление Госпродпотребслужбы в Одесской области.

Читайте также:

"Предупреждаем о возможности реализации этой продукции на территории региона, а также сообщаем местным операторам рынка о необходимости изъять товар из обращения и в срок не более двух рабочих дней письменно информировать об обнаруженном несоответствии Главное управление Госпродпотребслужбы в Одесской области", — говорится в сообщении .

печенье

Что известно об опасном компоненте печенья

Акриламид — химическое соединение, образующееся естественным путем при термической обработке в процессе приготовления таких продуктов, как кофе, картофель фри, печенье и т.д. Вызывает раздражение кожи и глаз, поражение нервной системы вследствие длительного или многократного воздействия, может повлечь за собой генетические дефекты и заболевания раком.

Новини.LIVE рекомендуют быть осмотрительными, анализировать то, что указано на этикетке. Не следует покупать продукты, вызывающие сомнения.

Напомним, интервальное голодание помогает снизить вес не лучше, чем нормальное ограничение калорийности питания. Также он не имеет преимуществ в снижении давления, улучшении метаболизма и других показателей здоровья.

Также недавно ученые назвали витамин, который помогает терять вес без диет. Они нашли прямую связь между витамином D и лишним весом.

Тем временем в США женщина заболела раком ногтей после посещения салона красоты. Во время процедуры женщину случайно ранили.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30 Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

03:10 8 вещей, которые в 2022 году резко утратят свою популярность

Новина з фото

18:27 Две украинские памятные монеты НБУ вошли в десятку лучших в мире: о каких именно идет речь

18:18 В Запорожской области жители временно оккупированных территорий уже 40 дней находятся в заложниках россиян

Новина з відео

18:11 "Божена" спасает жизнь. ВСУ показало, как словацкая система для разминирования работает на Харьковщине

18:00 Штурмовики, вертолет и ракеты: ВСУ уничтожили шесть воздушных целей врага за сутки

18:00 В НБУ сообщили, как поддержали гривну с начала года

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

18:00 Без осадков, но с сюрпризами: синоптики спрогнозировали погоду в Украине на завтра

Новина з фото

17:50 Зоозащитники раскритиковали модный показ Schiaparelli с Кэмпбелл, Дженнер и другими звездами

17:49 Скандал во Львове: глава полиции подарил возлюбленной пропуск для проезда на площадь Рынок для ее Мерседеса

Эксклюзив

17:48 Зеленский будет безжалостным: Новини.LIVE узнали о перестановках в правительстве и в ОП

17:45 На полки одесских магазинов могло попасть опасное печенье

Новина з відео

18:11 "Божена" спасает жизнь. ВСУ показало, как словацкая система для разминирования работает на Харьковщине

Новина з відео

17:32 "В пиковые дни было до 120 прилетов": в Херсонской ОВА рассказали, какая ситуация в регионе

Новина з відео

16:10 В Минобразования рассказали, как будет проходить НМТ и что делать абитуриентам, находящимся за границей

Новина з відео

09:02 Масштабный пожар в Одесской области: пламя охватило два частных дома

Новина з відео

06:12 Гороскоп на 23 января: Овнам — серьезный разговор, Козерогам — слушать интуицию

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

23:53 "Это полный пи***ц": оккупанты продолжают обсуждать удар по скоплению захватчиков в ПТУ Макеевки

Новина з відео

22:37 "Сигнал тем, кто нарушает справедливость": Зеленский прокомментировал увольнение Лозинского

Новина з відео

21:05 В США похоронили дочь "короля рок-н-ролла" Элвиса Пресли: что сказала ее мать Присцила

Новина з відео

19:30 Греция подняла в небо истребители из-за сообщения о бомбе на пассажирском самолете из Польши

Новина з відео

18:38 День Соборности: в центре Нью-Йорка в честь праздника установили инсталляцию с подсолнечниками

Эксклюзив

17:48 Зеленский будет безжалостным: Новини.LIVE узнали о перестановках в правительстве и в ОП

Новина з фото

16:46 "Миски на улице замерзают": как коти и собаки из приюта "Сириус" переживают военную зиму

08:00 Что ждет компанию Tesla в 2023-му и почему Маску, возможно, пора уйти

17:00 Под страхом новой войны: как ЕС пытается урегулировать конфликт между Сербией и Косово

13:30 Почему люди верят в конспирологию

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

09:17 Как праздновать День Соборности Украины: традиции и история праздника

Эксклюзив

08:00 Украинское оружие: чем ВСУ усилили свою мощь. Беспилотники. Часть 2

Эксклюзив

17:00 Черная Луна СССР: астролог рассказала, чем связаны Ленин, Сталин и путин

Эксклюзив

15:41 Тысячи украинцев простились с руководством МВД, которое погибло в авиакатастрофе в Броварах: фоторепортаж с церемонии прощания

Эксклюзив

15:03 Боевые действия проспали в коллайдере и даже не похудели: как спасают летучих мышей в Харькове в условиях войны

Актуальное по теме

None 23 Январь 18:18

В Запорожской области жители временно оккупированных территорий уже 40 дней находятся в заложниках россиян

None 23 Январь 18:07

Штурмовики, вертолет и ракеты: ВСУ уничтожили шесть воздушных целей врага за сутки

None 23 Январь 18:00

В НБУ сообщили, как поддержали гривну с начала года

None 23 Январь 16:37

Без осадков, но с сюрпризами: синоптики спрогнозировали погоду в Украине на завтра

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB