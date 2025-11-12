МакДональдс Одеса реставрація історичної будівлі

На Приморському бульварі з'явиться МакДональдз — що відомо
У центрі Одеси готують приміщення для нового ресторану МакДональдс. Роботи проводять у межах існуючих будівельних документів та без зміни зовнішньої архітектури. Будівля, відома як Будинок Завадського, є пам’яткою національного й місцевого значення.
Про це повідомив начальник Управління державного архітектурно-будівельного контролю Олександр Авдєєв.
Будівництво кафе
За словами чиновника, реставрація передбачає перепланування першого поверху та підвалу. Їх мають пристосувати під ресторан та зробити благоустрій прилеглої території. Фундамент і зовнішні розміри будівлі залишаться без змін.
"Реставрація та адаптація історичної будівлі проводяться з дотриманням усіх норм і без змін зовнішньої архітектури", — повідомив начальник Управління державного архітектурно-будівельного контролю Олександр Авдєєв.
Чиновник додав, що у світі МакДональдс часто відкриває ресторани у історичних центрах міст без перебудов, зберігаючи архітектурну спадщину. В Одесі компанія адаптує історичну будівлю, одночасно залишаючись одним із найбільших платників податків у ресторанній галузі України — у 2024 році сплачено понад 2,6 млрд грн.
