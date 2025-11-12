Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса На Приморському бульварі з'явиться МакДональдз — що відомо

На Приморському бульварі з'явиться МакДональдз — що відомо

Ua ru
Дата публікації: 12 листопада 2025 16:40
Оновлено: 16:47
МакДональдс Одеса реставрація історичної будівлі
Будівля, де відкриють заклад харчування. Фото: ДАБК Одеси

У центрі Одеси готують приміщення для нового ресторану МакДональдс. Роботи проводять у межах існуючих будівельних документів та без зміни зовнішньої архітектури. Будівля, відома як Будинок Завадського, є пам’яткою національного й місцевого значення.

Про це повідомив начальник Управління державного архітектурно-будівельного контролю Олександр Авдєєв.

Реклама
Читайте також:

Будівництво кафе

За словами чиновника, реставрація передбачає перепланування першого поверху та підвалу. Їх мають пристосувати під ресторан та зробити благоустрій прилеглої території. Фундамент і зовнішні розміри будівлі залишаться без змін.

"Реставрація та адаптація історичної будівлі проводяться з дотриманням усіх норм і без змін зовнішньої архітектури", — повідомив начальник Управління державного архітектурно-будівельного контролю Олександр Авдєєв.

Чиновник додав, що у світі МакДональдс часто відкриває ресторани у історичних центрах міст без перебудов, зберігаючи архітектурну спадщину. В Одесі компанія адаптує історичну будівлю, одночасно залишаючись одним із найбільших платників податків у ресторанній галузі України — у 2024 році сплачено понад 2,6 млрд грн.

Нагадаємо, ми повідомляли, що в Україні частіше перевірятимуть будівництва. Також ми писали про те, що загрожує, якщо засклити балкон без дозволу.

Одеса Одеська область будівництво кафе Новини Одеси
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації