МакДональдс Одеса реставрація історичної будівлі

Будівля, де відкриють заклад харчування. Фото: ДАБК Одеси

У центрі Одеси готують приміщення для нового ресторану МакДональдс. Роботи проводять у межах існуючих будівельних документів та без зміни зовнішньої архітектури. Будівля, відома як Будинок Завадського, є пам’яткою національного й місцевого значення.

Про це повідомив начальник Управління державного архітектурно-будівельного контролю Олександр Авдєєв.

Будівництво кафе

За словами чиновника, реставрація передбачає перепланування першого поверху та підвалу. Їх мають пристосувати під ресторан та зробити благоустрій прилеглої території. Фундамент і зовнішні розміри будівлі залишаться без змін.

"Реставрація та адаптація історичної будівлі проводяться з дотриманням усіх норм і без змін зовнішньої архітектури", — повідомив начальник Управління державного архітектурно-будівельного контролю Олександр Авдєєв.

Чиновник додав, що у світі МакДональдс часто відкриває ресторани у історичних центрах міст без перебудов, зберігаючи архітектурну спадщину. В Одесі компанія адаптує історичну будівлю, одночасно залишаючись одним із найбільших платників податків у ресторанній галузі України — у 2024 році сплачено понад 2,6 млрд грн.

