МакДональдс Одесса реставрация исторического здания

Здание, где откроют заведение питания. Фото: ГАСК Одессы

В центре Одессы готовят помещение для нового ресторана МакДональдс. Работы проводят в рамках существующих строительных документов и без изменения внешней архитектуры. Здание, известное как Дом Завадского, является памятником национального и местного значения.

Об этом сообщил начальник Управления государственного архитектурно-строительного контроля Александр Авдеев.

Строительство кафе

По словам чиновника, реставрация предусматривает перепланировку первого этажа и подвала. Их должны приспособить под ресторан и сделать благоустройство прилегающей территории. Фундамент и внешние размеры здания останутся без изменений.

"Реставрация и адаптация исторического здания проводятся с соблюдением всех норм и без изменений внешней архитектуры", — сообщил начальник Управления государственного архитектурно-строительного контроля Александр Авдеев.

Чиновник добавил, что в мире МакДональдс часто открывает рестораны в исторических центрах городов без перестроек, сохраняя архитектурное наследие. В Одессе компания адаптирует историческое здание, одновременно оставаясь одним из крупнейших налогоплательщиков в ресторанной отрасли Украины — в 2024 году уплачено более 2,6 млрд грн.

