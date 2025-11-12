Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса На Приморском бульваре появится МакДональдз — что известно

На Приморском бульваре появится МакДональдз — что известно

Ua ru
Дата публикации 12 ноября 2025 16:40
обновлено: 16:47
МакДональдс Одесса реставрация исторического здания
Здание, где откроют заведение питания. Фото: ГАСК Одессы

В центре Одессы готовят помещение для нового ресторана МакДональдс. Работы проводят в рамках существующих строительных документов и без изменения внешней архитектуры. Здание, известное как Дом Завадского, является памятником национального и местного значения.

Об этом сообщил начальник Управления государственного архитектурно-строительного контроля Александр Авдеев.

Реклама
Читайте также:

Строительство кафе

По словам чиновника, реставрация предусматривает перепланировку первого этажа и подвала. Их должны приспособить под ресторан и сделать благоустройство прилегающей территории. Фундамент и внешние размеры здания останутся без изменений.

"Реставрация и адаптация исторического здания проводятся с соблюдением всех норм и без изменений внешней архитектуры", — сообщил начальник Управления государственного архитектурно-строительного контроля Александр Авдеев.

Чиновник добавил, что в мире МакДональдс часто открывает рестораны в исторических центрах городов без перестроек, сохраняя архитектурное наследие. В Одессе компания адаптирует историческое здание, одновременно оставаясь одним из крупнейших налогоплательщиков в ресторанной отрасли Украины — в 2024 году уплачено более 2,6 млрд грн.

Напомним, мы сообщали, что в Украине чаще будут проверять стройки. Также мы писали о том, что грозит, если застеклить балкон без разрешения.

Одесса Одесская область строительство кафе Новости Одессы
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации