Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна Одеса На реальних подіях — одесит створив комп'ютерну гру про війну

На реальних подіях — одесит створив комп'ютерну гру про війну

Ua en ru
Дата публікації: 13 травня 2025 11:37
Одесит створив гру про військового кіта ветерана ЗСУ Лео, який мандрує зруйнованою Україною
Дитина грає. Фото ілюстративне: BOMBAERT Patrick

Одесит Костянтин Реус створив комп’ютерну гру Broken Life. У сюжеті йдеться про війну в Україні очима кота-ветерана ЗСУ Лео, а сама історія заснована на реальних подіях. 

Про це Новини LIVE дізналися з ігрової платформи STEAM.

Реклама
Читайте також:

Гра про війну

В основі сюжету гри Broken Life подорож героя зруйнованим світом, переживання втрати, пошук рідних та боротьба за виживання. Кіт Лео — колишній військовий, який намагається  впоратися з травмами війни та знайти свою сім’ю. Розповідь базується на реальних подіях, які пережив автор разом із дружиною — вони допомагали людям у селах Миколаївщини та Херсонщини.

"Спочатку це мали бути практичні поради — як запустити генератор чи де знайти їжу. Але згодом сюжет почав розвиватися. Одного разу, гуляючи з дружиною, побачили на стінах графіті "котики ЗСУ" — в Одесі їх багато. Так і народилася ідея головного героя — військового кота", — розповів Костянтин Реус в інтерв'ю Суспільному.

Автор додає, що кожне рішення гравця у Broken Life впливає на подальший розвиток сюжету.

Одесит створив гру про військового кіта-ветерана ЗСУ - фото 1
Військовий кіт. Фото: скриншот
Одесит створив гру про військового кіта-ветерана ЗСУ - фото 2
Арахіс у грі. Фото: скриншот

Нагадаємо, нещодавно ми писали про гру, яка є небезпечною для підлітків. А також про інші загрози для дітей від застосунків.

Одеса ЗСУ Новини Одеси війна в Україні кіт
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
1 /