Одесит створив гру про військового кіта ветерана ЗСУ Лео, який мандрує зруйнованою Україною

Дитина грає. Фото ілюстративне: BOMBAERT Patrick

Одесит Костянтин Реус створив комп’ютерну гру Broken Life. У сюжеті йдеться про війну в Україні очима кота-ветерана ЗСУ Лео, а сама історія заснована на реальних подіях.

Про це Новини LIVE дізналися з ігрової платформи STEAM.

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В основі сюжету гри Broken Life подорож героя зруйнованим світом, переживання втрати, пошук рідних та боротьба за виживання. Кіт Лео — колишній військовий, який намагається впоратися з травмами війни та знайти свою сім’ю. Розповідь базується на реальних подіях, які пережив автор разом із дружиною — вони допомагали людям у селах Миколаївщини та Херсонщини.

"Спочатку це мали бути практичні поради — як запустити генератор чи де знайти їжу. Але згодом сюжет почав розвиватися. Одного разу, гуляючи з дружиною, побачили на стінах графіті "котики ЗСУ" — в Одесі їх багато. Так і народилася ідея головного героя — військового кота", — розповів Костянтин Реус в інтерв'ю Суспільному.

Автор додає, що кожне рішення гравця у Broken Life впливає на подальший розвиток сюжету.

Військовий кіт. Фото: скриншот

Арахіс у грі. Фото: скриншот

Нагадаємо, нещодавно ми писали про гру, яка є небезпечною для підлітків. А також про інші загрози для дітей від застосунків.