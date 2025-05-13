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На реальных событиях — одессит создал компьютерную игру про войну

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Дата публикации 13 мая 2025 11:37
Одессит создал игру о военном коте ветерана ВСУ Лео, который путешествует по разрушенной Украине
Ребенок играет. Фото иллюстративное: BOMBAERT Patrick

Одессит Константин Реус создал компьютерную игру Broken Life. В сюжете говорится о войне в Украине глазами кота-ветерана ВСУ Лео, а сама история основана на реальных событиях.

Об этом Новини.LIVE узнали из игровой платформы STEAM.

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Игра о войне

В основе сюжета игры Broken Life путешествие героя по разрушенному миру, переживание потери, поиск родных и борьба за выживание. Кот Лео — бывший военный, который пытается справиться с травмами войны и найти свою семью. Рассказ базируется на реальных событиях, которые пережил автор вместе с женой — они помогали людям в селах Николаевщины и Херсонщины.

"Сначала это должны были быть практические советы: как запустить генератор или где найти еду. Но впоследствии сюжет начал развиваться. Однажды, гуляя с женой, увидели на стенах граффити "котики ВСУ" в Одессе их много. Так и родилась идея главного героя военного кота", — рассказал Константин Реус в интервью Суспільному.

Автор добавляет, что каждое решение игрока в Broken Life влияет на дальнейшее развитие сюжета.

Одессит создал игру о военном коте-ветеране ВСУ - фото 1
Военный кот. Фото: скриншот
Одессит создал игру о военном коте-ветеране ВСУ - фото 2
Арахис в игре. Фото: скриншот

Напомним, недавно мы писали об игре, которая является опасной для подростков. А также о других угрозах для детей от приложений.

Одесса ВСУ Новости Одессы война в Украине кот
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
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