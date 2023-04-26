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На сонце можна не чекати: якою сьогодні буде погода в Одесі

26 квітня 2023 06:30
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 26 квітня
Чоловіки прогуляються по пірсу на пляжі. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Синоптики прогнозують, що протягом усього дня в Одесі буде триматися хмарна погода. Удень очікується дрібний дощ, який ближче до вечора може посилитися.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

  • Мінлива хмарність. Удень можливий дрібний дощ.
  • Вітер південний, 2-6 м/с, вдень 3-5 м/с. 
  • Температура вночі 10-11°С, вдень 12-13°С.
  • Атмосферний тиск — 756 мм рт. ст.
  • Вологість — 83%
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo

Прогноз погоди в Одеській області

  • Мінлива хмарність. Місцями можливий дощ.
  • Вночі та вранці місцями слабкий туман.
  • Вітер південно-східний, 3-8 м/с, вдень 9-14 м/с. 
  • Температура вночі 7-10°С, вдень 13-18°С.
  • На автошляхах області вночі до 1000 м.
Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: meteo

Прогноз погоди в Україні

На заході та сході України 26 квітня очікуються короткочасні дощі, часом із грозами. Дощитиме і в Києві, температура повітря у столиці підніметься до +19 градусів, на півдні України прогріється до +20.

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