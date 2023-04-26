Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 26 квітня

На сонце можна не чекати: якою сьогодні буде погода в Одесі
26 квітня 2023 06:30
Чоловіки прогуляються по пірсу на пляжі. Фото: Новини.LIVE
Синоптики прогнозують, що протягом усього дня в Одесі буде триматися хмарна погода. Удень очікується дрібний дощ, який ближче до вечора може посилитися.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
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Прогноз погоди в Одесі
- Мінлива хмарність. Удень можливий дрібний дощ.
- Вітер південний, 2-6 м/с, вдень 3-5 м/с.
- Температура вночі 10-11°С, вдень 12-13°С.
- Атмосферний тиск — 756 мм рт. ст.
- Вологість — 83%
Прогноз погоди в Одеській області
- Мінлива хмарність. Місцями можливий дощ.
- Вночі та вранці місцями слабкий туман.
- Вітер південно-східний, 3-8 м/с, вдень 9-14 м/с.
- Температура вночі 7-10°С, вдень 13-18°С.
- На автошляхах області вночі до 1000 м.
Прогноз погоди в Україні
На заході та сході України 26 квітня очікуються короткочасні дощі, часом із грозами. Дощитиме і в Києві, температура повітря у столиці підніметься до +19 градусів, на півдні України прогріється до +20.