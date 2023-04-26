Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 26 апреля.

Мужчины прогуляются по пирсу на пляже. Фото: Новини.LIVE

Синоптики прогнозируют, что в течение дня в Одессе будет держаться облачная погода. Днем ожидается мелкий дождь, который к вечеру может усилиться.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

Облачно с прояснениями. Днем возможен мелкий дождь.

Ветер южный, 2-6 м/с, днем 3-5 м/с.

Температура ночью 10-11°С, днем 12-13°С.

Атмосферное давление — 756 мм рт. ст.

Влажность — 83%

Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo

Прогноз погоды в Одесской области

Облачно с прояснениями. Местами возможен дождь.

Ночью и утром местами слабый туман.

Ветер юго-восточный, 3-8 м/с, днем 9-14 м/с.

Температура ночью 7-10°С, днем 13-18°С.

На автодорогах области ночью до 1000м.

Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: meteo

Прогноз погоды в Украине

На западе и востоке Украины 26 апреля ожидаются кратковременные дожди, временами с грозами. Дождь будет и в Киеве, температура воздуха в столице поднимется до +19 градусов, на юге Украины прогреется до +20.