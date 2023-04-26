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Солнца можно не ждать: какой сегодня будет погода в Одессе

26 апреля 2023 06:30
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 26 апреля.
Мужчины прогуляются по пирсу на пляже. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Синоптики прогнозируют, что в течение дня в Одессе будет держаться облачная погода. Днем ожидается мелкий дождь, который к вечеру может усилиться.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

  • Облачно с прояснениями. Днем возможен мелкий дождь.
  • Ветер южный, 2-6 м/с, днем 3-5 м/с.
  • Температура ночью 10-11°С, днем 12-13°С.
  • Атмосферное давление — 756 мм рт. ст.
  • Влажность — 83%
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo

Прогноз погоды в Одесской области

  • Облачно с прояснениями. Местами возможен дождь.
  • Ночью и утром местами слабый туман.
  • Ветер юго-восточный, 3-8 м/с, днем 9-14 м/с.
  • Температура ночью 7-10°С, днем 13-18°С.
  • На автодорогах области ночью до 1000м.
Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: meteo

Прогноз погоды в Украине

На западе и востоке Украины 26 апреля ожидаются кратковременные дожди, временами с грозами. Дождь будет и в Киеве, температура воздуха в столице поднимется до +19 градусов, на юге Украины прогреется до +20.

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