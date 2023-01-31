На трасі Одеса — Рені через погоду стали вантажівки: як об'їхати
На трасі Одеса — Рені через погоду та затори вантажівок, ускладнений рух 31 січня. Є кілька шляхів, як можна об'їхати трасу.
Про це розповіли у пресслужбі Патрульної поліції Одещини.
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Можливий об'їзд в обох напрямках (на Одесу та Рені), можна здійснити через автомобільні дороги:
- Т–16–06 КПП "Виноградівка" – Болград–/М-15/;
- Т–16–31 КПП "Табаки" – Болград – /М-15/.
Автомобільні дороги Т-16-06 та Т-16-31 перебувають у задовільному експлуатаційному стані. Тож ними можна спокійно рухатись.
"Нагадуємо, що у разі виникнення надзвичайної ситуації, пов’язаної із ускладненням проїзду, просимо повідомляти на Єдиний контакт-центр Укравтодору за телефоном:+38 067 400 60 80", — йдеться в повідомленні.
Також дорожники нагадали перелік місць відстою транспортних засобів у розрізі автомобільних доріг.
Зазначимо, через виникнення енергодефіциту в регіоні Одеська залізниця вимушена відмінити низку приміських поїздів. З 1 лютого змінять розклад руху два електропоїзди.
Також після останньої атаки рф, міські тролейбуси та трамваї залишились в депо. Коли транспорт вийде на рейси, на жаль, невідомо. Тому радимо добре розпланувати свій день та у разі необхідності скористуватися маршрутним таксі.
В наслідок удару є влучання та пошкодження декількох об’єктів енергетичної інфраструктури в нашій та інших областях України. Тому наразі є значні проблеми з електропостачанням.