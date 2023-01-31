На трассе Одесса — Рени из-за погоды стали грузовики: как объехать
На трассе Одесса — Рени из-за погоды и пробок грузовиков , затруднено движение 31 января. Есть несколько путей, как можно объехать трассу.
Об этом рассказали в пресс-службе Патрульной полиции Одесщины.
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Возможен объезд в обоих направлениях (на Одессу и Рени), можно осуществить через автомобильные дороги:
- Т-16-06 КПП "Виноградовка" — Болград-/М-15/;
- Т-16-31 КПП "Табак" — Болград - /М-15/.
Автомобильные дороги Т-16-06 и Т-16-31 находятся в удовлетворительном эксплуатационном состоянии. Так что ими можно спокойно двигаться.
"Напоминаем, что в случае возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с усложнением проезда, просим сообщать на Единый контакт-центр Укравтодора по телефону: +38 067 400 60 80" , — говорится в сообщении.
Также дорожники напомнили список мест отстоя транспортных средств в разрезе автомобильных дорог.
Отметим, из-за возникновения энергодефицита в регионе Одесская железная дорога вынуждена отменить ряд пригородных поездов. С 1 февраля изменят расписание движения двух электропоездов.
Также после последней атаки россии, городские троллейбусы и трамваи остались в депо. Когда транспорт выйдет на рейсы, к сожалению, неизвестно. Поэтому рекомендуем хорошо распланировать свой день и в случае необходимости воспользоваться маршрутным такси.
В результате удара попадание и повреждение нескольких объектов энергетической инфраструктуры в нашей и других областях Украины. Поэтому есть значительные проблемы с электроснабжением.