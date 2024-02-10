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На трасі Одеса — Рені спостерігаються затори — як сьогодні дістатися кордонів

10 лютого 2024 10:00
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
На трасі Одеса — Рені спостерігаються затори — як сьогодні дістатися кордонів
Дорога з Одеси до Паланки. Фото: скриншот
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Затори на трасі Одеса — Рені сьогодні, 10 лютого, утворилися у бік молдовського кордону. Рух утруднений зокрема у межах Маяк та КПП. До Румунії також добратися не легко. 

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори на Паланку

Наразі у бік пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" затори є у межах Великого Дальника, Маяках та біля КПП. Крім того, червоніє дорога й на виїзді з Одеси. Подорож до Паланки триватиме сьогодні 1 годину 3 хвилини.

На трасі Одеса — Рені спостерігаються затори — як сьогодні дістатися кордонів - фото 1
Затори на Паланку. Фото: скриншот

Затори на Орлівку

Наразі на міжнародній трасі М-15 на півдні Одеської області спостерігається скупчення машин у межах Сарати, Татарбунарів, сіл Холмське та Сафʼян, а також рух утруднений в Ізмаїлі. Подорож до дунайського кордону триватиме сьогодні понад чотири години. 

На трасі Одеса — Рені спостерігаються затори — як сьогодні дістатися кордонів - фото 2
Затори на Орлівку. Фото: скриншот

Нагадаємо, черги на кордоні України станом на суботу, 10 лютого, з'явилися на деяких контрольно-пропускних пунктах. При плануванні поїздки до країн Європейського Союзу та Молдови зважайте на ймовірність нестабільної роботи електронних систем контрольних служб.

Додамо, на ціноутворення пального впливає безліч факторів, тому ціни на бензин, дизель та автогаз змінюються майже щодня. Проте прогнози щодо вартості сировини на найближчі пару місяців вже є, і вони точно потішать водіїв України.

Одеса
кордон
Одеська область
затори
Одеська ОДА
Новини Одеси
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