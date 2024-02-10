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На трассе Одесса — Рени наблюдаются пробки — как сегодня добраться до границ

10 февраля 2024 10:00
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
На трассе Одесса — Рени наблюдаются пробки — как сегодня добраться до границ
Дорога из Одессы в Паланку. Фото: скриншот
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

Пробки на трассе Одесса — Рени сегодня, 10 февраля, образовались в сторону молдавской границы. Движение затруднено в частности в пределах Маяк и КПП. До Румынии тоже добраться не легко.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб сервиса Google Maps.

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Пробки на Паланку

Сейчас в сторону пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" пробки находятся в пределах Большого Дальника, Маяках и возле КПП. Кроме того, краснеет дорога и на выезде из Одессы. Путешествие в Паланку продлится сегодня 1 час 3 минуты.

На трассе Одесса — Рени наблюдаются пробки — как сегодня добраться до границ - фото 1
Пробки на Паланку. Фото: скриншот

Пробки на Орловке

На международной трассе М-15 на юге Одесской области наблюдается скопление машин в пределах Сараты, Татарбунар, сел Холмское и Сафьян, а также движение затруднено в Измаиле. Путешествие на дунайскую границу продлится сегодня более четырех часов.

На трассе Одесса — Рени наблюдаются пробки — как сегодня добраться до границ - фото 2
Пробки на Орловке. Фото: скриншот

Напомним, очереди на границе Украины на субботу, 10 февраля, появились на некоторых контрольно-пропускных пунктах. При планировании поездки в страны Европейского Союза и Молдовы учитывайте вероятность нестабильной работы электронных систем контрольных служб.

Добавим, на ценообразование горючего влияет множество факторов, поэтому цены на бензин, дизель и автогаз меняются почти каждый день. Однако прогнозы по стоимости сырья на ближайшие пару месяцев уже есть, и они точно порадуют водителей Украины.

Одесса
граница
Одесская область
пробки
Одесская ОГА
Новости Одессы
очереди

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