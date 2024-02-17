На трасі Одеса — Рені спостерігаються затори — як у суботу зранку дістатися кордонів

Затори по дорозі на Паланку. Фото: скриншот

Затори зафіксовані на ранок 17 лютого на трасі Одеса — Рені. В напрямку молдавського кордону спостерігаються декілька ділянок з утрудненим рухом, поїздка до Румунії також досить ускладнена.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

Затори на Паланку

Наразі у бік пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" є затори на виїзді з Одеси, у районі села Мирне, Маяк та КПП. Ці ділянки на картах позначені помаранчевим кольором. Подорож до Паланки триватиме сьогодні понад годину. На самому автомобільному пункті пропуску черг поки не спостерігається.

Затори на Паланку. Фото: скриншот

Затори на Орлівку

Наразі на міжнародній трасі М-15 на півдні Одеської області спостерігається незначне скупчення машин у межах Сарати, Татарбунарів, Сафʼян та Ізмаїлу. Подорож до дунайського кордону триватиме сьогодні 4 години й вісім хвилин.

Затори на Орлівку. Фото: скриншот

Ціни на пальне

Нагадаємо, ціни на пальне оновилися на українських автозаправних станціях за останню добу. У суботу, 17 лютого, вартість пального зросла. Найбільше здорожчав бензин марки А-95+ — ціна на нього зросла на 0,10 грн.

Більше про авто

Нагадаємо, автомобільні колеса — це не просто складова авто, це невід'ємна частина, яка взаємодіє між транспортним засобом та поверхнею землі. У світі моторизованого руху цей контакт не лише повинен бути надійним, але і досягати ідеального зчеплення. Саме тому важливо вдаватися до своєчасної заміни автомобільної гуми, яка відіграє критичну роль у забезпеченні безпеки та ефективності пересування.

Також ми писали, що останнім часом світовий попит на гібридні автомобілі перевищив пропозицію, що призвело до зростання цін авто з такими силовими установками. Водночас уповільнення попиту на електромобілі призвело до цінової війни та фінансових втрат як виробників, так і власників електрокарів.