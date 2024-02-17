На трассе Одесса — Рени наблюдаются пробки — как в субботу утром добраться до границ

Пробки по дороге на Паланку. Фото: скриншот

Пробки зафиксированы на утро субботы, 17 февраля, на трассе Одесса — Рени. В направлении молдавской границы наблюдается несколько участков с затрудненным движением, поездка в Румынию также достаточно затруднена.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

Пробки на Паланку

Сейчас в сторону пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" есть пробки на выезде из Одессы, в районе села Мирное, Маяк и КПП. Эти участки на картах обозначены оранжевым цветом. Путешествие в Паланку продлится сегодня более часа. На самом автомобильном пункте пропуска очередей пока не наблюдается.

Пробки на Паланку. Фото: скриншот

Пробки на Орловке

На международной трассе М-15 на юге Одесской области наблюдается незначительное скопление машин в пределах Сараты, Татарбунар, Сафьян и Измаила. Путешествие на дунайскую границу продлится сегодня 4 часа и восемь минут.

Пробки на Орловке. Фото: скриншот

Цены на топливо

Напомним, цены на топливо обновились на украинских автозаправочных станциях за последние сутки. В субботу, 17 февраля, стоимость горючего выросла. Больше всего подорожал бензин марки А-95+ — цена на него выросла на 0,10 грн.

Больше об авто

Напомним, автомобильные колеса — это не просто составляющая авто, это неотъемлемая часть, взаимодействующая между транспортным средством и поверхностью земли. В мире моторизованного движения этот контакт не только должен быть надежным, но и достигать идеального сцепления. Именно поэтому важно прибегать к своевременной замене автомобильной резины, которая играет критическую роль в обеспечении безопасности и эффективности передвижения.

Также мы писали, что в последнее время мировой спрос на гибридные автомобили превысил предложение, что привело к росту цен на авто с такими силовыми установками. В то же время, замедление спроса на электромобили привело к ценовой войне и финансовым потерям как производителей, так и владельцев электрокаров.