На трасі Одеса — Рені та на КПП до Молдови і Румунії затори

Прикордонник передає інформацію. Фото ілюстративне: ДПСУ

Станом на ранок 7 грудня на трасі Одеса — Рені та пунктах пропуску до Молдови та Румунії утворилися затори. Постояти декілька годин доведеться і в чергах на пропускних пунктах.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори до Молдови

У районі пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" спостерігається затор поблизу Маяків та КПП. Ця ділянка дороги, що проходить через Нижньодністровський національний природний парк, позначена як червона. Час у дорозі до Паланки може перевищувати одну годину, а на самому КПП також є черги.

Дорога до Паланки. Фото: скриншот

На пункті пропуску "Старокозаче — Тудора" ситуація ще складніша: вся ділянка дороги до кордону заблокована.

Дорога до кордону. Фото: скриншот

Затори до Румунії

На трасі М-15 у південній частині Одеської області помічено незначне скупчення транспорту біля Татарбунар і Сафʼян. Подорож до дунайського кордону через пункт пропуску Орлівка може тривати понад чотирьох годин. Для водіїв доступний альтернативний маршрут через територію Молдови.

Затори на Орлівку. Фото: скриншот

Мандрівникам рекомендується враховувати поточні затори, планувати маршрут заздалегідь і враховувати можливість затримок.

Більше про перетин кордону

За інформацією прикордонників, за добу 06 грудня південні кордони України з Молдовою (в межах Одеської та Вінницької областей) та з Румунією (в межах Одеської області) перетнули 13 тисяч осіб та 3 тисячі транспортних засобів.

З України минулої доби вибули до Молдови 6,3 тисячі осіб, до Румунії — 730 осіб.

До України за минулу добу повернулись з Молдови 5,2 тисяч осіб, з Румунії — 700 осіб. З них 3,5 тисячі — громадяни України.

Пункти пропуску з Молдовою та Румунією працюють в штатному режимі.

Допис прикордонників. Фото: скриншот

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