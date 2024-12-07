На трассе Одесса — Рени и на КПП в Молдову и Румынию пробки

Пограничник передает информацию. Фото иллюстративное: ГПСУ

По состоянию на утро 7 декабря на трассе Одесса — Рени и пунктах пропуска в Молдову и Румынию образовались пробки. Постоять несколько часов придется и в очередях на пропускных пунктах.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб сервиса Google Maps.

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Пробки в Молдову

В районе пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" наблюдается пробка вблизи Маяков и КПП. Этот участок дороги, проходящий через Нижнеднестровский национальный природный парк, обозначен как красный. Время в пути на Паланку может превышать один час, а на самом КПП также есть очереди.

Дорога на Паланку. Фото: скриншот

На пункте пропуска "Старокозачье — Тудора" ситуация еще более сложная: весь участок дороги к границе заблокирован.

Дорога на границу. Фото: скриншот

Пробки в Румынию

На трассе М-15 в южной части Одесской области отмечено незначительное скопление транспорта возле Татарбунар и Сафьян. Путешествие на дунайскую границу через пункт пропуска Орловка может занять более четырех часов. Для водителей доступен альтернативный маршрут по территории Молдовы.

Пробки на Орловку. Фото: скриншот

Путешественникам рекомендуется учитывать текущие пробки, планировать маршрут заранее и учитывать возможность задержек.

Больше о пересечении границы

По информации пограничников, за прошедшие сутки 06 декабря южные границы Украины с Молдовой (в пределах Одесской и Винницкой областей) и с Румынией (в пределах Одесской области) пересекли 13 тысяч человек и 3 тысячи транспортных средств.

Из Украины за прошедшие сутки выбыли в Молдову 6,3 тысячи человек, в Румынию— 730 человек.

В Украину за минувшие сутки вернулись из Молдовы 5,2 тысячи человек, из Румынии — 700 человек. Из них 3,5 тысячи — граждане Украины.

Пункты пропуска с Молдовой и Румынией работают в штатном режиме.

Сообщение пограничников. Фото: скриншот

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