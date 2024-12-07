Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow На трассе Одесса-Рени наблюдаются пробки в сторону Молдовы arrow

На трассе Одесса-Рени наблюдаются пробки в сторону Молдовы

7 декабря 2024 10:06
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
На трассе Одесса — Рени и на КПП в Молдову и Румынию пробки
Пограничник передает информацию. Фото иллюстративное: ГПСУ
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

По состоянию на утро 7 декабря на трассе Одесса — Рени и пунктах пропуска в Молдову и Румынию образовались пробки. Постоять несколько часов придется и в очередях на пропускных пунктах.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб сервиса Google Maps.

Читайте также:

Пробки в Молдову

В районе пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" наблюдается пробка вблизи Маяков и КПП. Этот участок дороги, проходящий через Нижнеднестровский национальный природный парк, обозначен как красный. Время в пути на Паланку может превышать один час, а на самом КПП также есть очереди.

Пробки на трассе Одесса-Рени — стоит ехать за границу сейчас - фото 1
Дорога на Паланку. Фото: скриншот

На пункте пропуска "Старокозачье — Тудора" ситуация еще более сложная: весь участок дороги к границе заблокирован.

Трасса Одесса-Рени — в направлении границ заметное усложнение движения - фото 2
Дорога на границу. Фото: скриншот

Пробки в Румынию

На трассе М-15 в южной части Одесской области отмечено незначительное скопление транспорта возле Татарбунар и Сафьян. Путешествие на дунайскую границу через пункт пропуска Орловка может занять более четырех часов. Для водителей доступен альтернативный маршрут по территории Молдовы.

Пробки на трассе Одесса-Рени — стоит ехать за границу сейчас - фото 2
Пробки на Орловку. Фото: скриншот

Путешественникам рекомендуется учитывать текущие пробки, планировать маршрут заранее и учитывать возможность задержек.

Больше о пересечении границы

По информации пограничников, за прошедшие сутки 06 декабря южные границы Украины с Молдовой (в пределах Одесской и Винницкой областей) и с Румынией (в пределах Одесской области) пересекли 13 тысяч человек и 3 тысячи транспортных средств.

  • Из Украины за прошедшие сутки выбыли в Молдову 6,3 тысячи человек, в Румынию— 730 человек.
  • В Украину за минувшие сутки вернулись из Молдовы 5,2 тысячи человек, из Румынии — 700 человек. Из них 3,5 тысячи — граждане Украины.

Пункты пропуска с Молдовой и Румынией работают в штатном режиме.

На трассе Одесса-Рени наблюдаются пробки в сторону Молдовы - фото 4
Сообщение пограничников. Фото: скриншот

Напомним, за последние 12 месяцев в Украине выросли цены на авто. Также мы писали о шести доступных люксовых авто, которые выдержат любую погоду.

Одесса Одесская область пробки Одесская ОГА Новости Одессы очереди на границе

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

11:01 Юсов назвал главные угрозы и вызовы для Украины во время войны

11:00 Тысяча от Зеленского — в NYT объяснили настоящую цель выплат

10:53 На Харьковщине рецидивисты совершили серию краж — как наказал суд

10:50 Морские дроны ВМС уничтожили российские системы возле Крыма

10:46 Магучих станцевала зажигательный танец — видео

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат - 80x80

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат

10:35 В РФ жалуются на взрывы в столице Адыгеи около аэродрома — видео

10:20 В Одесской области нашли тело женщины посреди дороги

10:18 Синдром бедности — как не чувствовать вину за потраченные деньги

10:15 Сколько немцев против предоставления ракет Taurus Украине — опрос

10:15 F-16 от Дании уже в Украине — Зеленский сделал важное заявление

11:01 Юсов назвал главные угрозы и вызовы для Украины во время войны

11:00 Тысяча от Зеленского — в NYT объяснили настоящую цель выплат

10:53 На Харьковщине рецидивисты совершили серию краж — как наказал суд

10:50 Морские дроны ВМС уничтожили российские системы возле Крыма

10:46 Магучих станцевала зажигательный танец — видео

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат - 80x80

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат

10:35 В РФ жалуются на взрывы в столице Адыгеи около аэродрома — видео

10:20 В Одесской области нашли тело женщины посреди дороги

10:18 Синдром бедности — как не чувствовать вину за потраченные деньги

10:15 Сколько немцев против предоставления ракет Taurus Украине — опрос

10:15 F-16 от Дании уже в Украине — Зеленский сделал важное заявление

06:17 Сколько стоят продукты в Польше и Украине — сравнение

4 декабря 2024

06:27 Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат

06:22 Альтернативы дровам — цены на брикеты и пеллеты в Украине

3 декабря 2024
Эксклюзив

19:16 Неинклюзивная Одесса — с чем сталкиваются ветераны войны

Эксклюзив

12:15 Живет без глаз — история защитника, потерявшего зрение на войне

06:07 Аренда квартир во Львове — как выросла стоимость жилья в ноябре

2 декабря 2024

22:37 Проезд вырос в два раза, а зарплата нет — одесситы о тарифах

06:40 Цены на чермет в Украине — сколько стоит металлолом в декабре

06:20 Рекордные цены — ТОП наиболее подорожавших за осень продуктов

1 декабря 2024

19:07 Тысяча от Зеленского и мобилизация — что изменится с 1 декабря

Text

20:37 Работа светофоров во время отключений — расследование Наша Справа

Text

20:11 Игнатьев заявил, что Киев провалил подготовку к зиме

Text

20:06 Андрющенко ответил, сколько украинцев вернулось в Мариуполь

Text

18:39 Рекордная сумма — нардеп озвучил расходы бюджета Киева этого года

Text

17:50 Заявление Сырского и заседание МАГАТЭ — эфир Вечір.LIVE

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат - 80x80

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат

Text

15:16 Военный объяснил проблемы с обеспечением в украинской армии

Text

14:32 День ВСУ — чего желают одесситы нашим защитникам

Text

13:40 Очереди на границе на праздники — в ГПСУ назвали количество

Text

13:00 Помощь от США и встреча с командой Трампа — эфир День.LIVE

Text

12:54 В ГПСУ заявили о штурмах РФ на двух направлениях — есть ли успехи

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

10:36 Надо сокращать пути уклонения — в ВСУ назвали способы

27 ноября 2024

10:59 Кулеба объяснил, подпишет ли Зеленский мирный договор с Россией

4 декабря 2024

06:12 Самая полезная каша, о которой все забыли — вкусный завтрак

25 ноября 2024

03:21 Десерт от известного повара без сахара — можно есть каждый день

27 ноября 2024

01:32 Мобилизированные отказались выполнять приказы — что решил суд

29 ноября 2024

10:24 Отец Трубина прокомментировал скандал с россиянином Головиным

2 декабря 2024

17:00 Каладзе раскритиковал Кварцхелию и Мамардашвили за их позицию

3 декабря 2024

06:35 Эта информация очень личная — о чем не обязан знать ТЦК

29 ноября 2024

20:03 Меню на Новый год Змеи 2025, чтобы привлечь благополучие

25 ноября 2024

14:53 13-я зарплата в декабре — кто получит бонус к Новому году