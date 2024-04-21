На трасі Одеса — Рені трикілометровий затор — чи варто виїжджати за кордон зараз

Затор на КПП. Фото: скриншот

Затори спостерігаються на автомобільній трасі Одеса — Рені в напрямку молдовського та румунського кордонів сьогодні надвечір, 21 квітня. Крім цього, також зафіксовані великі черги з охочих виїхати до сусідньої країни через Старокозаче.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори у напрямку Паланки

Наразі у бік Паланки є затор у районі Великого Дальника та КПП, що розміщується у межах Нижньодністровського національного природного парку. Спостерігаються незначні черги й перед самим пунктом пропуску. Ці ділянки на картах позначені помаранчевим та червоним кольорами.

Дорога у бік Паланки. Фото: скриншот

Затори у напрямку Старокозачого

На пункті пропуску "Старокозаче" також зафіксована черга на перетин кордону. Розміри її досить значні й сягають декількох кілометрів. На картах ця ділянка поступово червонішає, що означає дуже утруднений рух.

Черга на КПП "Старокозаче". Фото: скриншот

Затори на Орлівку

На міжнародній трасі М-15 на півдні Одеської області зафіксовано невелике скупчення машин у межах Сарати та перед самим КПП. За даними картографічного сервісу подорож до Орлівки займе 4 години 5 хвилин.

Дорога до Орлівки. Фото: скриншот

Ціни на пальне

На автозаправних станціях України знову оновили ціни на пальне. Вартість бензину, а також дизпалива та автогазу залишилась на рівні попереднього дня.

За даними моніторингового сайту, 21 квітня середня вартість бензинів, дизелю та автомобільного газу така:

A-95+ — 57,95 грн/л;

А-95 — 54,53 грн/л;

А-92 — 51,63 грн/л;

дизельне пальне — 54,41 грн/л;

скраплений газ — 27,99 грн/л.

Нагадаємо, вчора на двох пунктах пропуску з Польщею, а саме "Шегині — Медика" та "Краківець — Корчова", відновили рух вантажних транспортних засобів. Оформлення та пропуск через кордон вантажівок у цих напрямках здійснюється у звичайному режимі.