Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow На трасі Одеса — Рені трикілометровий затор — чи варто виїжджати за кордон зараз arrow

На трасі Одеса — Рені трикілометровий затор — чи варто виїжджати за кордон зараз

21 квітня 2024 18:15
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
На трасі Одеса — Рені трикілометровий затор — чи варто виїжджати за кордон зараз
Затор на КПП. Фото: скриншот
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Затори спостерігаються на автомобільній трасі Одеса — Рені в напрямку молдовського та румунського кордонів сьогодні надвечір, 21 квітня. Крім цього, також зафіксовані великі черги з охочих виїхати до сусідньої країни через Старокозаче. 

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

Читайте також:

Затори у напрямку Паланки

Наразі у бік Паланки є затор у районі Великого Дальника та КПП, що розміщується у межах Нижньодністровського національного природного парку. Спостерігаються незначні черги й перед самим пунктом пропуску. Ці ділянки на картах позначені помаранчевим та червоним кольорами. 

На трасі Одеса — Рені трикілометровий затор — чи варто виїжджати за кордон зараз - фото 1
Дорога у бік Паланки. Фото: скриншот

Затори у напрямку Старокозачого

На пункті пропуску "Старокозаче" також зафіксована черга на перетин кордону. Розміри її досить значні й сягають декількох кілометрів. На картах ця ділянка поступово червонішає, що означає дуже утруднений рух. 

На трасі Одеса — Рені трикілометровий затор — чи варто виїжджати за кордон зараз - фото 2
Черга на КПП "Старокозаче". Фото: скриншот

Затори на Орлівку

На міжнародній трасі М-15 на півдні Одеської області зафіксовано невелике скупчення машин у межах Сарати та перед самим КПП.  За даними картографічного сервісу подорож до Орлівки займе 4 години 5 хвилин. 

На трасі Одеса — Рені трикілометровий затор — чи варто виїжджати за кордон зараз - фото 3
Дорога до Орлівки. Фото: скриншот

Ціни на пальне

На автозаправних станціях України знову оновили ціни на пальне. Вартість бензину, а також дизпалива та автогазу залишилась на рівні попереднього дня. 

За даними моніторингового сайту, 21 квітня середня вартість бензинів, дизелю та автомобільного газу така:

  • A-95+ — 57,95 грн/л;
  • А-95 — 54,53 грн/л;
  • А-92 — 51,63 грн/л;
  • дизельне пальне — 54,41 грн/л;
  • скраплений газ — 27,99 грн/л.

Нагадаємо, вчора на двох пунктах пропуску з Польщею, а саме "Шегині — Медика" та "Краківець — Корчова", відновили рух вантажних транспортних засобів. Оформлення та пропуск через кордон вантажівок у цих напрямках здійснюється у звичайному режимі.

Одеса
кордон
КПП
Одеська область
затори
Новини Одеси
черги

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:19 Екскомандир "Азову" прокоментував бронювання від мобілізації для працівників цирку

16 квітня 2024

11:25 Вірастюк прокоментував мобілізацію свого сина — що сказав

12 квітня 2024

06:44 Хто отримає право на відстрочку за новим законом про мобілізацію — повний перелік

9 квітня 2024
Новина з відео

22:53 В українців вимагають документи на вулиці — які існують шість законних підстав

19 квітня 2024

04:15 Виїзд жінок з України в 2024 році — кого можуть розвернути на кордоні

15 квітня 2024
Новина з фото

19:24 У жодному разі не садіть ці рослини — 5 найгірших "сусідів" цибулі

16 квітня 2024

10:18 Закон про мобілізацію — що потрібно знати, щоб не визнали ухилянтом

05:15Який документ підтвердить, що ви заброньовані — пояснення юриста

12 квітня 2024

07:19 Екскомандир полку Азов Жорін відреагував на новий закон про мобілізацію

20 квітня 2024

07:24 Рудий пустун упустив склянку з водою — знайдіть відмінності за 10 секунд