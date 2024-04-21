На трассе Одесса — Рени трехкилометровая пробка — стоит ли выезжать за границу сейчас

Пробка на КПП. Фото: скриншот

Пробки наблюдаются на автомобильной трассе Одесса — Рени в направлении молдавской и румынской границ сегодня вечером, 21 апреля. Кроме того, также зафиксированы большие очереди из желающих выехать в соседнюю страну через Старокозачье.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб сервиса Google Maps.

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Пробки в направлении Паланки

Сейчас в сторону Паланки есть пробка в районе Большого Дальника и КПП, которая находится в пределах Нижнеднестровского национального природного парка. Наблюдаются незначительные очереди и перед пунктом пропуска. Эти участки на картах обозначены оранжевым и красным цветом.

Дорога в сторону Паланки. Фото: скриншот

Пробки по направлению Старокозачьего

На пункте пропуска "Старокозачье" также зафиксирована очередь на пересечение границы. Размеры ее достаточно внушительны и достигают нескольких километров. На картах этот участок постепенно краснеет, что означает очень затрудненное движение.

Очередь на КПП "Старокозачье". Фото: скриншот

Пробки на Орловке

На международной трассе М-15 на юге Одесской области зафиксировано небольшое скопление машин в пределах Сараты и перед КПП. По данным картографического сервиса путешествие в Орловку займет 4 часа 5 минут.

Дорога в Орловку. Фото: скриншот

Цены на горючее

На автозаправочных станциях Украины снова обновили цены на топливо. Стоимость бензина, а также дизтоплива и автогаза осталась на уровне предыдущего дня.

По данным мониторингового сайта, 21 апреля средняя стоимость бензинов, дизеля и автомобильного газа такова:

A-95+ — 57,95 грн/л;

А-95 — 54,53 грн/л;

А-92 — 51,63 грн/л;

дизельное топливо — 54,41 грн/л;

сжиженный газ — 27,99 грн/л.

Напомним, вчера на двух пунктах пропуска с Польшей, а именно "Шегини — Медика" и "Краковец — Корчова", возобновили движение грузовых транспортных средств. Оформление и пропуск через границу грузовиков в этих направлениях производится в обычном режиме.