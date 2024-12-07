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На трасі Одеса-Рені утворились затори та черги на виїзд з України

7 грудня 2024 17:26
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
На кордоні з Молдовою та Румунією – затори та черги на КПП
Траса Одеса-Рені. Фото: скриншот
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

На трасі Одеса-Рені у напрямку Молдови та Румунії 7 грудня спостерігаються затори. Черги утворюються на контрольно-пропускних пунктах, а час подорожі може тривати понад 4 години.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори до Молдови

За даними сервісу, на дорозі до пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" (кордон із Молдовою) спостерігається значне скупчення транспорту. Ділянка поблизу КПП поступово "червоніє", і рух на цій ділянці сповільнюється. Подорож до Паланки може тривати понад годину, а на самому пункті пропуску також є черги.

Затори на трасі Одеса-Рені — де доведеться затриматись водіям - фото 1
Дорога до Паланки. Фото: скриншот

На КПП "Старокозаче — Тудора" також зафіксовано значне скупчення автівок, які чекають на проходження митного контролю. Ця ділянка на карті позначена помаранчевим кольором.

Затори на трасі Одеса-Рені — де доведеться затриматись водіям - фото 2
Дорога до Старокозачого. Фото: скриншот

Затори до Румунії

Що стосується руху в напрямку Румунії, то на трасі М-15 відбувається скупчення транспорту між населеними пунктами Татарбунари, Сафʼяни, Орлівка та Рені. Дорога до румунського кордону може зайняти понад 4 години. Як альтернативу водії можуть обрати маршрут через територію Молдови.

Затори на трасі Одеса-Рені — де доведеться затриматись водіям - фото 3
Затори на Орлівку. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Румунії в горах загинув чоловік з України, він незаконно намагався перетнути кордон. Ще одне тіло виявили в річці Тиса. Також ми писали, що Одеса отримає фінансування на закупівлю трамвайних вагонів, а також необхідних запчастин та обладнання.

Одеса Одеська область затори Одеська ОДА Новини Одеси черги на кордоні

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