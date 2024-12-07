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В Одесі з'являться нові трамвайні вагони — що відомо

7 грудня 2024 14:15
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
ЄІБ фінансує модернізацію транспорту в Києві, Одесі та Сумах на 17,25 млн євро
Трамвай в Одесі. Фото: Новини.LIVE
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

Одеса отримає фінансування на модернізацію громадського транспорту від Європейського інвестиційного банку (ЄІБ). Це включає закупівлю трамвайних вагонів, а також необхідних запчастин та обладнання.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на пресслужбу Європейського інвестиційного банку

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Оновлення транспорту в Одесі 

Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) надає фінансову підтримку для модернізації громадського транспорту в трьох українських містах: Києві, Одесі та Сумах. На ці заходи спрямовано 17,25 млн євро.

  • Київ отримає нові автобуси.
  • Одеса — трамвайні вагони українського виробництва.
  • Суми — нові тролейбуси.

 Оновлення здійснюється в рамках проєкту "Міський громадський транспорт України", спрямованого на приведення міського транспорту країни у відповідність до стандартів ЄС.

Звідки фінансування

Це частина пакета Екстрених заходів солідарності від ЄІБ для України, який надається з 2022 року. За цей час ЄІБ вже виділив понад 2 млрд євро для підтримки України в умовах війни.

Модернізація транспорту покликана підвищити якість перевезень для мешканців цих міст та забезпечити безперебійне функціонування транспортної інфраструктури в умовах війни.

Нагадаємо, в Одесі запровадили нові тарифи на проїзд у міському електротранспорті з 1 грудня. Також ми писали, що зміниться для одеситів у грудні.

Одеса Одеська область Одеська ОДА Новини Одеси трамвай

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