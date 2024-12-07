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В Одессе появятся новые трамвайные вагоны — что известно

7 декабря 2024 14:15
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
ЕИБ финансирует модернизацию транспорта в Киеве, Одессе и Сумах на 17,25 млн. евро
Трамвай в Одессе. Фото: Новини.LIVE
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

Одесса получит финансирование по модернизации общественного транспорта от Европейского инвестиционного банка (ЕИБ). Это включает в себя закупку трамвайных вагонов, а также необходимых запчастей и оборудования.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на пресс-службу Европейского инвестиционного банка.

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Обновление транспорта в Одессе

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) оказывает финансовую поддержку модернизации общественного транспорта в трех украинских городах: Киеве, Одессе и Сумах. На эти мероприятия направлено 17,25 млн. евро.

  • Киев получит новые автобусы
  • Одесса — трамвайные вагоны украинского производства.
  • Сумы — новые троллейбусы.

Обновление осуществляется в рамках проекта "Городской общественный транспорт Украины", направленного на приведение городского транспорта в соответствие со стандартами ЕС.

Откуда финансирование

Это часть пакета экстренных мер солидарности от ЕИБ для Украины, который предоставляется с 2022 года. За это время ЕИБ уже выделил более 2 млрд. евро для поддержки Украины в условиях войны.

Модернизация транспорта призвана повысить качество перевозок жителей этих городов и обеспечить бесперебойное функционирование транспортной инфраструктуры в условиях войны.

Напомним, в Одессе ввели новые тарифы на проезд в городском электротранспорте с 1 декабря. Также мы писали, что изменится для одесситов в декабре.

Одесса Одесская область Одесская ОГА Новости Одессы трамвай

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