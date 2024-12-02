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Що зміниться для одеситів у грудні — де платитимемо більше

2 грудня 2024 10:34
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Податки, проїзд і комуналка в Одесі, скільки треба платити у грудні
Жінка тримає гроші та квитанцію. Фото: Новини.LIVE
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Цього місяця одесити отримають квитанції за опалення, отож витрати родинних бюджетів на комуналку очікувано зростуть. Крім того, зросли податки, а їздити громадським транспортом стало дорожче. Втім, вартість деяких послуг залишається незмінною. 

Новини.LIVE порахували, як зміняться витрати на комуналку в Одесі у грудні 2024 року.

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Опалення і газ

Тариф на опалення залишається без змін і складає 1813 грн за Гкал. Це пов'язано з мораторієм на підвищення цін, який діятиме протягом всього воєнного стану та шести місяців після його припинення.

Так само незмінним залишиться ціна на газ від НАК "Нафтогаз Україна". Вона становить 7,96 грн за кубометр. За доставку блакитного палива одесити платитимуть 1,308 грн за кубометр — такий тариф встановив оператор ПАТ "Одесагаз".

Водопостачання і водовідведення

На рівні 2022 року залишилися й тарифи "Інфоксводоканалу" для населення. Вони складають:

  • на централізоване водопостачання — 14,93 грн за кубометр;
  • на централізоване водовідведення — 14,37 грн за кубометр.

Ціна світла

Ціна на електроенергію для побутових споживачів зазнала змін ще в червні, і ці тарифи діятимуть щонайменше до 30 квітня наступного року. Вартість світла в грудні становить:

  • 4,32 грн/кВт-год — тариф для більшості побутових споживачів;
  • 2,64 грн/кВт-год — для одеситів, які обігріваються електроенергією, під час опалювального сезону (якщо споживання не перевищує 2000 кВт-год/міс).

Ті, хто використовує двозонні лічильники, можуть заощаджувати у нічний час: з 23:00 до 07:00. В цей період електроенергія коштує вдвічі дешевше.

Вивезення сміття

Тарифи на вивезення побутових відходів залежать від того, яке підприємство надає послугу:

  • "Еко-Ренесанс" — 35,49 грн для мешканців багатоквартирних будинків та 61,26 грн для мешканців приватного сектору на місяць з особи;
  • "Кліар-Сіті" — 33,99 грн для мешканців багатоквартирних будинків та 58,68 грн для жителів приватного сектора на місяць з особи;
  • "ТВ-Серрус" — 34,80 грн для мешканців багатоквартирних будинків та 60,07 грн для жителів приватного сектора на місяць з особи;
  • "Одескомунтранс" — 34,13 грн для мешканців багатоквартирних будинків та 58,89 грн для мешканців приватного сектору на місяць з особи.

Громадський транспорт

Вартість проїзду у трамваях і тролейбусах в Одесі у грудні становить 15 грн. Послуги маршруток подорожчали до 20 грн у межах міста і до 40 грн на приміських рейсах.

Нові податки 

  • військовий збір на зарплати всіх фізичних осіб зросте з 1,5% до 5%. Виняток — військові, прикордонники, спецслужби;
  • ФОПи 1, 2 та 4 груп мають платити військовий збір — 10% від мінімальної зарплати. Зараз це 800 грн/місяць;
  • ФОПи 3 групи та юридичні особи 3 групи єдиного податку сплачуватимуть 1% військового збору;
  • мінімальний податок на землю у розмірі 700 грн і 1400 грн за гектар.

Тисяча Зеленського

З 1 грудня і по 28 лютого одесити можуть отримати 1 тис. грн за програмою президента Володимира Зеленського "Зимова єПідтримка". Заявку можна подати через портал державних послуг "Дія" або в Укрпошті. Виплати можна отримати як на дорослих, так і на дітей.

Гроші надійдуть за програмою "Національного кешбеку" на однойменну картку. Їх можна витратити на: товари українського виробництва, оплату комуналки, квитки Укрзалізниці, відвідування культурних закладів, ліки, книжки українських видавництв, мобільний зв’язок або переказати ЗСУ (на офіційні рахунки).

Нагадаємо, раніше ми писали, кому і за що повернуть компенсацію за комуналку. Також ми повідомляли, чому деякі українці не можуть отримати "тисячу Зеленського".

комунальні послуги Одеса податки ціни платежі проїзд

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