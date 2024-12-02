Налоги, проезд и коммуналка в Одессе, сколько нужно платить в декабре

Женщина, держащая деньги и квитанции. Фото: Новини.LIVE

В этом месяце одесситы получат квитанции за отопление, так что расходы семейных бюджетов на коммуналку ожидаются. Кроме того, выросли налоги, а ездить по общественному транспорту стало дороже. Впрочем, стоимость некоторых услуг остается неизменной.

Новини.LIVE посчитали, как изменятся расходы на коммуналку в Одессе в декабре 2024 года.

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Отопление и газ

Тариф на отопление остается без изменений и составляет 1813 грн. за Гкал. Это связано с мораторием на повышение цен, который будет действовать в течение всего военного положения и шесть месяцев после его прекращения.

Также неизменным останется цена на газ от НАК "Нафтогаз Украины". Она составляет 7,96 грн. за кубометр. За доставку голубого топлива одесситы будут платить 1,308 грн за кубометр — такой тариф установил оператор ОАО "Одессагаз".

Водоснабжение и водоотвод

На уровне 2022 года остались и тарифы "Инфоксводоканала" для населения. Они составляют:

на централизованное водоснабжение — 14,93 грн за кубометр;

на централизованный водоотвод — 14,37 грн за кубометр.

Цена света

Цена на электроэнергию для бытовых потребителей изменилась еще в июне, и эти тарифы будут действовать по меньшей мере до 30 апреля следующего года. Стоимость света в декабре составляет:

4,32 грн/кВт-час — тариф для большинства бытовых потребителей;

2,64 грн/кВт-ч — для одесситов, обогреваемых электроэнергией во время отопительного сезона (если потребление не превышает 2000 кВт-ч/мес).

Те, кто использует двухзонные счетчики, могут экономить в ночное время: с 23:00 до 07:00. В этот период электроэнергия стоит вдвое дешевле.

Вывоз мусора

Тарифы на вывоз бытовых отходов зависят от того, какое предприятие предоставляет услугу:

"Эко-Ренессанс" — 35,49 грн для жителей многоквартирных домов и 61,26 грн для жителей частного сектора в месяц с человека;

"Клиар-Сити" — 33,99 грн для жителей многоквартирных домов и 58,68 грн для жителей частного сектора в месяц с человека;

"ТВ-Серрус" — 34,80 грн для жителей многоквартирных домов и 60,07 грн для жителей частного сектора в месяц с человека;

"Одескоммунтранс" — 34,13 грн для жителей многоквартирных домов и 58,89 грн для жителей частного сектора в месяц с человека.

Общественный транспорт

Стоимость проезда в трамваях и троллейбусах в Одессе составляет 15 грн. Услуги маршруток подорожали до 20 грн в черте города и до 40 грн на пригородных рейсах.

Новые налоги

военный сбор на зарплаты всех физических лиц вырастет с 1,5 до 5%. Исключение — военные, пограничники, спецслужбы;

ФЛП 1, 2 и 4 групп должны платить военный сбор — 10% от минимальной зарплаты. Теперь это 800 грн/месяц;

ФЛП 3 группы и юридические лица 3 группы единого налога будут уплачивать 1% военного сбора;

минимальный налог на землю в размере 700 грн и 1400 грн за гектар.

Тысяча Зеленского

С 1 декабря и по 28 февраля одесситы могут получить 1 тыс. грн по программе президента Владимира Зеленского "Зимняя е Поддержка". Заявку можно подать через портал государственных услуг "Дія" или в Укрпочте. Выплаты можно получить как на взрослых, так и на детях.

Деньги поступят по программе "Национального кэшбека" на одноименную карту. Их можно потратить на товары украинского производства, оплату коммуналки, билеты Укрзалізниці, посещение культурных заведений, лекарства, книги украинских издательств, мобильную связь или перевести ВСУ (на официальные счета).

Напомним, ранее мы писали, кому и за что вернут компенсацию за коммуналку. Также мы сообщали, почему некоторые украинцы не могут получить "тысячу Зеленского".