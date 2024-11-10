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На трасі Одеса-Рені утворилися значні затори

10 листопада 2024 17:16
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Масштабні затори на трасі Одеса — Рені: рух до кордону ускладнено
Траса Одеса-Рені. Фото: скриншот
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

У неділю увечері, 10 листопада, на трасі Одеса-Рені спостерігаються значні затори. зокрема поблизу КПП на кордоні з Молдовою та Румунією. Найбільше скупчення авто — біля села Маяки та пропускних пунктів.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори на трасі Одеса — Рені

Найбільше скупчення авто спостерігається поблизу села Маяки, де черга перед контрольно-пропускним пунктом на території Нижньодністровського національного парку перевищує декілька кілометрів, значно уповільнюючи трафік. Траса позначена червоним кольором, що вказує на сильні затримки.

КПП Паланка
Дорога до Паланки. Фото: скриншот

КПП "Старокозаче — Тудора" та "Орлівка"

На пункті пропуску "Старокозаче — Тудора" теж утворились затори, через які траса забарвлена помаранчевим кольором на картах, що свідчить про помірні затримки. Подібні затори помічено поблизу населених пунктів Татарбунари, Броска, Ізмаїл та Орлівка.

КПП Старокозаче
Дорога до Старокозачого. Фото: скриншот
КПП Орлівка
Дорога до Орлівки. Фото: скриншот

Ситуація на КПП "Рені — Джюрджюлешть"

Не краща ситуація й на КПП "Рені — Джюрджюлешть", де черги зафіксовані не лише на виїзді до Молдови, а й на в'їзді до України.

КПП РЕНІ
Дорога до Рені. Фото: скриншот

Нагадаємо, в Україні очікується зростання цін і на бензин та дизельне пальне у 2025 році. Також ми писали, що за останні три місяці українці придбали на американських аукціонах близько 17 800 автомобілів.

затори Одеса черги на кордоні Одеська область Одеська ОДА Новини Одеси

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