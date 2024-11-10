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На трассе Одесса-Рени образовались значительные пробки

10 ноября 2024 17:16
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
Масштабные пробки на трассе Одесса — Рени: движение к границе затруднено
Трасса Одесса-Рени. Фото: скриншот
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

В воскресенье вечером, 10 ноября, на трассе Одесса-Рени наблюдаются значительные пробки. В частности, вблизи КПП на границе с Молдовой и Румынией. Наибольшее скопление авто — возле села Маяки и пропускных пунктов.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб сервиса Google Maps.

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Наибольшее скопление авто наблюдается вблизи села Маяки, где очередь перед контрольно-пропускным пунктом на территории Нижнеднестровского национального парка превышает несколько километров, значительно замедляя трафик. Трасса отмечена красным цветом, что указывает на сильные задержки.

КПП Поланка
Дорога в Паланку. Фото: скриншот

КПП "Старокозачье — Тудора" и "Орловка"

На пункте пропуска "Старокозачье — Тудора" тоже образовались пробки, из-за которых трасса окрашена оранжевым цветом на картах, что свидетельствует об умеренных задержках. Подобные пробки отмечены вблизи населенных пунктов Татарбунары, Броска, Измаил и Орловка.

КПП Староказачье
Дорога к Староказачьему. Фото: скриншот
КПП Орловка
Дорога в Орловку. Фото: скриншот

Ситуация на КПП "Рени — Джюрджюлешть"

Не лучше ситуация и на КПП "Рени — Джюрджюлешть", где очереди зафиксированы не только на выезде в Молдову, но и на въезде в Украину.

КПП РЕНИ
Дорога к Рене. Фото: скриншот

Напомним, в Украине ожидается рост цен и на бензин и дизельное топливо в 2025 году. Также мы писали, что за последние три месяца украинцы приобрели на американских аукционах около 17 800 автомобилей.

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