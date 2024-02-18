На трасі Одеса-Рені зафіксований великий затор — як сьогодні дістатися кордонів

Затори біля Паланки. Фото: скриншот

Великий затор зафіксовано на трасі Одеса — Рені сьогодні ввечері, 18 лютого. Наразі сильно ускладнений рух у межах КПП. До Румунії за Паланкою дорога вільна, і дістатися до кордону нескладно.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

Затори на Паланку

Наразі у бік пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" є затор у районі КПП. Ця ділянка на картах позначена червоним кольором. Подорож до Паланки триватиме сьогодні понад годину. На самому автомобільному пункті пропуску черги не спостерігаються.

Затори на Паланку. Фото: скриншот

Затори на Орлівку

Наразі на міжнародній трасі М-15 на півдні Одеської області спостерігається незначне скупчення машин у межах Сарати. Подорож до дунайського кордону триватиме сьогодні понад чотири години.

Затори на Орлівку. Фото: скриншот

Ціни на пальне

Ціни на пальне оновилися на українських автозаправних станціях за останню добу. У неділю, 18 лютого, ціни на бензин, дизель та автогаз залишаються без змін.

Більше про авто

Нагадаємо, автомобільні колеса — це не просто складова авто, це невід'ємна частина, яка взаємодіє між транспортним засобом та поверхнею землі. У світі моторизованого руху цей контакт не лише має бути надійним, але і досягати ідеального зчеплення. Саме тому важливо вдаватися до своєчасної заміни автомобільної гуми, яка відіграє критичну роль у забезпеченні безпеки та ефективності пересування.

Також ми писали, що останнім часом світовий попит на гібридні автомобілі перевищив пропозицію, що призвело до зростання цін авто з такими силовими установками. Водночас уповільнення попиту на електромобілі призвело до цінової війни та фінансових втрат як виробників, так і власників електрокарів.