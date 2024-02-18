На трасі Одеса-Рені зафіксований великий затор — як сьогодні дістатися кордонів
Великий затор зафіксовано на трасі Одеса — Рені сьогодні ввечері, 18 лютого. Наразі сильно ускладнений рух у межах КПП. До Румунії за Паланкою дорога вільна, і дістатися до кордону нескладно.
Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.
Затори на Паланку
Наразі у бік пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" є затор у районі КПП. Ця ділянка на картах позначена червоним кольором. Подорож до Паланки триватиме сьогодні понад годину. На самому автомобільному пункті пропуску черги не спостерігаються.
Затори на Орлівку
Наразі на міжнародній трасі М-15 на півдні Одеської області спостерігається незначне скупчення машин у межах Сарати. Подорож до дунайського кордону триватиме сьогодні понад чотири години.
Ціни на пальне
Ціни на пальне оновилися на українських автозаправних станціях за останню добу. У неділю, 18 лютого, ціни на бензин, дизель та автогаз залишаються без змін.
Більше про авто
Нагадаємо, автомобільні колеса — це не просто складова авто, це невід'ємна частина, яка взаємодіє між транспортним засобом та поверхнею землі. У світі моторизованого руху цей контакт не лише має бути надійним, але і досягати ідеального зчеплення. Саме тому важливо вдаватися до своєчасної заміни автомобільної гуми, яка відіграє критичну роль у забезпеченні безпеки та ефективності пересування.
Також ми писали, що останнім часом світовий попит на гібридні автомобілі перевищив пропозицію, що призвело до зростання цін авто з такими силовими установками. Водночас уповільнення попиту на електромобілі призвело до цінової війни та фінансових втрат як виробників, так і власників електрокарів.
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