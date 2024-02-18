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На трассе Одесса-Рени зафиксирована большая пробка — как сегодня добраться до границ

18 февраля 2024 17:45
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
На трассе Одесса-Рени зафиксирована большая пробка — как сегодня добраться до границ
Пробки возле Паланки. Фото: скриншот
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

Большая пробка зафиксирована на трассе Одесса — Рени сегодня вечером, 18 февраля. В настоящее время сильно затруднено движение в пределах КПП. До Румынии за Паланкой дорога свободна, и добраться до границы несложно.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб сервиса Google Maps.

Пробки на Паланку

Сейчас в сторону пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" есть пробка в районе КПП. Этот участок на картах обозначен красным цветом. Дорога на Паланку займет сегодня более часа. В самом автомобильном пункте пропуска очереди не наблюдаются.

На трассе Одесса — Рени зафиксирована большая пробка — как сегодня добраться до границ - фото 1
Пробки на Паланку. Фото: скриншот

Пробки на Орловке

На международной трассе М-15 на юге Одесской области наблюдается незначительное скопление машин в пределах Сараты. Дорога к дунайской границе займет сегодня более четырех часов.

На трассе Одесса — Рени зафиксирована большая пробка — как сегодня добраться до границ - фото 2
Пробки на Орловке. Фото: скриншот

Цены на топливо

Цены на горючее обновились на украинских автозаправочных станциях за последние сутки. В воскресенье, 18 февраля, цены на бензин, дизель и автогаз остаются без изменений.

Больше об авто

Напомним, автомобильные колеса — это не просто составляющая авто, это неотъемлемая часть, взаимодействующая между транспортным средством и поверхностью земли. В мире моторизованного движения этот контакт не только должен быть надежным, но и достигать идеального сцепления. Именно поэтому важно прибегать к своевременной замене автомобильной резины, играющей критическую роль в обеспечении безопасности и эффективности передвижения.

Также мы писали, что в последнее время мировой спрос на гибридные автомобили превысил предложение, что привело к росту цен на авто с такими силовыми установками. В то же время замедление спроса на электромобили привело к ценовой войне и финансовым потерям как производителей, так и владельцев электрокаров.

Одесса
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Одесская ОГА
Новости Одессы
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