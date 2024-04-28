Де найбільш ускладнений рух на трасі Одеса — Рені

Дорога до Паланки. Фото: скриншот

Локальні затори спостерігаються на автомобільній трасі Одеса — Рені в напрямку молдавського кордону сьогодні, 28 квітня. Варто відзначити, що поки їхні розміри не є значущими й ситуація на дорозі залишається під контролем. Проте на пункті пропуску Старокозаче зібралась велика черга з охочих виїхати до сусідньої країни.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори у напрямку Паланки

Наразі у бік Паланки є затор у Великому Дальнику, у районі Маяків та КПП, що розміщується у межах Нижньодністровського національного природного парку, там затор уже сягає близько трьох кілометрів. Спостерігаються черги й перед самим пунктом пропуску. Ці ділянки на картах позначені помаранчевим та червоним кольором.

Дорога до Паланки. Фото: скриншот

Затори у напрямку Старокозачого

На пункті пропуску "Старокозаче" також зафіксована черга на перетин кордону. Розміри її досить значні й сягають декількох кілометрів. На картах ця ділянка поступово червонішає, що означає дуже утруднений рух.

Черга на КПП "Старокозаче". Фото: скриншот

Затори на Орлівку

А ось на міжнародній трасі Одеса — Рені на відрізку, що дальше за Паланкою, заторів не зафіксовано. До Румунії дорога вільна, перед самим КПП "Орлівка" черг немає.

Дорога до Орлівки. Фото: скриншот

Ціни на пальне

Ціни на пальне на українських АЗС за останню добу не змінилися. Вартість бензину, дизпалива та автогазу залишилась на рівні попереднього дня.

За даними моніторингового сайту, 27 квітня середня вартість бензинів, дизелю та автомобільного газу така:

A-95+ — 58,68 грн/л;

А-95 — 55,18 грн/л;

А-92 — 52,09 грн/л;

дизельне пальне — 54,16 грн/л;

скраплений газ — 27,63 грн/л.

Нагадаємо, на Одещині знову повернулися до ідеї побудувати нову ділянку траси Одеса — Рені в обхід Молдови. Тільки на розробку проєктно-кошторисної документації готові витратити майже 35 млн грн.