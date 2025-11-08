Затори на трасі Одеса-Рені 8 листопада: черги на Паланці й Старокозачому

На трасі Одеса-Рені знову затори — черги до Молдови й Румунії
На трасі Одеса-Рені сьогодні, 8 листопада, знову спостерігаються затори та черги. Найбільші затримки спостерігаються біля пунктів пропуску "Паланка" та "Старокозаче". Рух сповільнений на кілька кілометрів, тож тим, хто планує виїзд за кордон, варто вирушати заздалегідь.
Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.
Затори на трасі Одеса-Рені
Скупчення автомобілів спостерігається в селі Маяки та на контрольно-пропускному пункті на території Нижньодністровського національного парку. Довжина черги на цій ділянці сягає кілька кілометрів, а рух значно сповільнений.
Схожа ситуація спостерігається і на КПП "Старокозаче — Тудора", де також утворилися затори. Рух позначено на картах помаранчевим кольором.
Затори до Орлівки
Хоча на трасі М-15 поблизу Татарбунарів, Броски та Ізмаїла фіксуються невеликі затримки, вони не мають критичного впливу на трафік. Проте на пункті пропуску "Орлівка" велика черга на виїзд до Румунії.
На іншому пункті пропуску "Рені — Джюрджюлешть" ситуація інша: черг на перетин кордону немає, однак на в’їзді до України утворився затор, позначений червоним кольором на картах.
Водіям варто враховувати ці затримки при плануванні поїздок у цьому напрямку.
Нагадаємо, вночі російські окупанти атакували енергооб'єкт на Одещині. Крім того, через обстріл Полтавської області у місті Горішні Плавні ввели режим надзвичайної ситуації.
