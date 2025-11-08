Затори на трасі Одеса-Рені 8 листопада: черги на Паланці й Старокозачому

Черги на кордоні. Фото: Serviciul Vamal al Republicii Moldova

На трасі Одеса-Рені сьогодні, 8 листопада, знову спостерігаються затори та черги. Найбільші затримки спостерігаються біля пунктів пропуску "Паланка" та "Старокозаче". Рух сповільнений на кілька кілометрів, тож тим, хто планує виїзд за кордон, варто вирушати заздалегідь.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

Затори на трасі Одеса-Рені

Скупчення автомобілів спостерігається в селі Маяки та на контрольно-пропускному пункті на території Нижньодністровського національного парку. Довжина черги на цій ділянці сягає кілька кілометрів, а рух значно сповільнений.

Дорога до Паланки. Фото: скриншот з Google Maps

Схожа ситуація спостерігається і на КПП "Старокозаче — Тудора", де також утворилися затори. Рух позначено на картах помаранчевим кольором.

Дорога до Старокозачого. Фото: скриншот з Google Maps

Затори до Орлівки

Хоча на трасі М-15 поблизу Татарбунарів, Броски та Ізмаїла фіксуються невеликі затримки, вони не мають критичного впливу на трафік. Проте на пункті пропуску "Орлівка" велика черга на виїзд до Румунії.

Дорога до Орлівки. Фото: скриншот з Google Maps

На іншому пункті пропуску "Рені — Джюрджюлешть" ситуація інша: черг на перетин кордону немає, однак на в’їзді до України утворився затор, позначений червоним кольором на картах.

Дорога до Рені. Фото: скриншот з Google Maps

Водіям варто враховувати ці затримки при плануванні поїздок у цьому напрямку.

Нагадаємо, вночі російські окупанти атакували енергооб'єкт на Одещині. Крім того, через обстріл Полтавської області у місті Горішні Плавні ввели режим надзвичайної ситуації.