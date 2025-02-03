Підприємство на Одещині отримало тендер без аукціону

Прокладка водопровідних труб. Фото: Ілюстроване/lexinform.com.ua

В Білгород-Дністровському Одеської області виклали тендер на 7 мільйонів 447,7 тисяч гривень щодо утримання місцевого водогону у належному стані. Його у форматі відкритих торгів отримало підприємство "СМУ-56", проте ніякого аукціону не проводилося.

Про це стало відомо із системи електронних закупівель Prozorro.

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Подробиці торгів

Мова йде про водопостачання у Білгород-Дністровському від вулиці Свято-Нікольська до Портової (напрямок руху до портових потужностей та перевалочних пунктів). Закупівлю провели у форматі відкритих торгів, але лише з однією компанією, яка надалі має запобігати виникненню надзвичайних ситуацій техногенного характеру та ліквідації їх наслідків, пов'язаних з руйнуванням мереж централізованого водопостачання.

Що відомо про "СМУ-56"

ТОВ "СМУ-56" не вперше виграє дорожні тендери в місті без аукціону. Аналогічна ситуація відбувалася й у січні, коли товариство стало підрядником ремонту по вулиці Покровській від будинку №28 на тій вулиці до Кишинівській у напрямку руху до портових потужностей. А у листопаді минулого року це ж підприємство отримало без жодних аукціонів 6 мільйонів 615 тисяч гривень на відновлення дорожнього покриття вулиці Героїв Азовсталі.

Нагадаю, нещодавно ми писали про тендер на 5 мільйонів на ремонт Одеської обласної лікарні. А також про дружину ексзаступника Труханова, яка заробляє на опаленні школи.

