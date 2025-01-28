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Документи на ремонт Одеської обласної лікарні коштуватимуть 5 млн

28 січня 2025 21:27
Віктор Бабаєнко - Головний редактор Одеської редакції
Віктор Бабаєнко
Головний редактор Одеської редакції
Тендер на 5 мільйонів від Одеської обласної лікарні
Одеська обласна лікарня. Фото: Офіційний сайт
Віктор Бабаєнко - Головний редактор Одеської редакції
Віктор Бабаєнко
Головний редактор Одеської редакції

Одеська обласна клінічна лікарня оголосила тендер вартістю майже 5 млн. грн. Йдеться про виготовлення проєктно-кошторисної документації на реконструкцію частини приміщень п'ятого поверху.

Про це Новини.LIVE дізналися із порталу електронних закупівель prozorro.

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Деталі тендеру

У тендері наголошується, що головна мета при розробці проєктно-кошторисної документації надання якісної та ефективної медичної допомоги пацієнтам. Крім цього, при капітальному ремонті потрібно передбачити приміщення відділень фізичної та ерготерапії. Вони допоможуть якнайшвидше пройти реабілітацію.

Зона проєктування — це частина п'ятого поверху лікувального корпусу з орієнтовною площею приміщень 1076 кв.м.

Вартість закупівлі

Вартість закупівлі складає 4 713 559 грн 67 коп. Аукціон має відбутися 5 лютого 2025 року шляхом відкритих торгів з особливостями, тобто торги відбудуться навіть з одним учасником. Тільки після ухвалення проєктно-кошторисної документації стане відомо, скільки обійдеться безпосередньо сам ремонт в обласній лікарні.

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