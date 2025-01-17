В Одесі створять новий сучасний реабілітаційний центр

В Одесі з'явиться великий реабілітаційний центр — коли відкриють
В Одесі планують створити сучасний загальноміський центр медичної та немедичної реабілітації. Для нього вже знайшли приміщення й готують документи для ремонту.
Про це повідомили у пресслужбі Одеської міськради.
Для кого і для чого
У мерії зазначили, що у місті збільшується кількість людей, які потребують реабілітації різних видів. Зокрема, це поранені на фронті військові. Реабілітаційні відділення працюють на базі багатьох медзакладів, але вони невеликі й розраховані на короткочасне перебування. Тому міська влада вирішила створити сучасний центр, в якому працюватимуть мультидисциплінарні команди спеціалістів.
"Ми плануємо створити сучасний центр, який стане важливою частиною реабілітаційного простору Одеси та навіть півдня України. Сьогодні вже готуємо технічне завдання для розробки проєктної документації капітального ремонту будівлі", — зазначив мер Одеси Геннадій Труханов.
Територія біля моря
Реабілітаційний центр буде створений на базі міської лікарні №5. У мерії зазначили, що новий заклад матиме велику зелену зону, розташовану біля моря та Траси здоров'я. Передбачається, що послугами центру зможуть користуватися мешканці не тільки Одеси та області, але й усього півдня України.
Нагадаємо, під час російської атаки постраждав офіс реабілітаційного центру, створеного одеським бізнесменом у Києві. Також в Одесі планують створити заклад для реабілітації на базі колишнього туберкульозного санаторію.
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