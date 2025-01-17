В Одесі створять новий сучасний реабілітаційний центр

Посадовці мерії відвідали майбутній реабілітаційний центр. Фото: Одеська мерія

В Одесі планують створити сучасний загальноміський центр медичної та немедичної реабілітації. Для нього вже знайшли приміщення й готують документи для ремонту.

Про це повідомили у пресслужбі Одеської міськради.

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Для кого і для чого

У мерії зазначили, що у місті збільшується кількість людей, які потребують реабілітації різних видів. Зокрема, це поранені на фронті військові. Реабілітаційні відділення працюють на базі багатьох медзакладів, але вони невеликі й розраховані на короткочасне перебування. Тому міська влада вирішила створити сучасний центр, в якому працюватимуть мультидисциплінарні команди спеціалістів.

На базі одеської лікарні створять реабілітаційний центр. Фото: Одеська мерія

"Ми плануємо створити сучасний центр, який стане важливою частиною реабілітаційного простору Одеси та навіть півдня України. Сьогодні вже готуємо технічне завдання для розробки проєктної документації капітального ремонту будівлі", — зазначив мер Одеси Геннадій Труханов.

На базі одеської лікарні створять реабілітаційний центр. Фото: Одеська мерія

Територія біля моря

Реабілітаційний центр буде створений на базі міської лікарні №5. У мерії зазначили, що новий заклад матиме велику зелену зону, розташовану біля моря та Траси здоров'я. Передбачається, що послугами центру зможуть користуватися мешканці не тільки Одеси та області, але й усього півдня України.

Нагадаємо, під час російської атаки постраждав офіс реабілітаційного центру, створеного одеським бізнесменом у Києві. Також в Одесі планують створити заклад для реабілітації на базі колишнього туберкульозного санаторію.