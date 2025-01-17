В Одессе создадут новый современный реабилитационный центр

Чиновники мэрии посетили будущий реабилитационный центр. Фото: Одесская мэрия

В Одессе планируют создать современный общегородской центр медицинской и немедицинской реабилитации. Для него уже нашли помещение и готовят документы для ремонта.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесского горсовета.

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Для кого и для чего

В мэрии отметили, что в городе увеличивается количество людей, которые нуждаются в реабилитации разных видов. В частности, это раненые на фронте военные. Реабилитационные отделения работают на базе многих медучреждений, но они небольшие и рассчитаны на кратковременное пребывание. Поэтому городские власти решили создать современный центр, в котором будут работать мультидисциплинарные команды специалистов.

На базе одесской больницы создадут реабилитационный центр. Фото: Одесская мэрия

"Мы планируем создать современный центр, который станет важной частью реабилитационного пространства Одессы и даже юга Украины. Сегодня уже готовим техническое задание для разработки проектной документации капитального ремонта здания", — отметил мэр Одессы Геннадий Труханов.

На базе одесской больницы создадут реабилитационный центр. Фото: Одесская мэрия

Территория у моря

Реабилитационный центр будет создан на базе городской больницы №5. В мэрии отметили, что новое заведение будет иметь большую зеленую зону, расположенную возле моря и Трассы здоровья. Предполагается, что услугами центра смогут пользоваться жители не только Одессы и области, но и всего юга Украины.

Напомним, во время российской атаки пострадал офис реабилитационного центра, созданного одесским бизнесменом в Киеве. Также в Одессе планируют создать заведение для реабилитации на базе бывшего туберкулезного санатория.