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Атака РФ — постраждав центр реабілітації бізнесмена з Одеси

20 грудня 2024 16:17
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Через атаку на Київ постраждав офіс центра реабілітації
Бізнесмен Андрій Ставніцер на фоні зруйнованої будівлі. Фото: Андрій Ставніцер
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Внаслідок ранкового ракетного обстрілу Києва росіянами пошкоджений офіс команди Superhumans Center. Це проєкт, який займається лікуванням та реабілітацією постраждалих внаслідок війни.

Про це повідомив засновник проєкту, одеський бізнесмен Андрій Ставніцер.

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За словами підприємця, повністю знищено одне з вікон офісу.  На щастя, співробітники проєкту не постраждали, адже удар відбувся рано вранці.

"Страшно подумати, що було б у цій буквально скляній будівлі, якби удар був на декілька годин пізніше. Люди цілі, значить, ідеї цілі, стало ще більше злості — значить, ще більше сил", — говорить Андрій Ставніцер.

Зазначимо, у Superhumans Center поранені військові та цивільні можуть безкоштовно отримати протезування, реабілітацію та психологічну допомогу. Перша клініка проєкту була відкрита у квітні 2023 року у Львові на базі однієї з місцевих лікарень. Наразі центр працює також в Одесі, планується відкриття у Миколаєві та Дніпрі. 

Нагадаємо, сьогодні вранці російські війська завдали ракетного удару по Києву. Постраждали 12 людей, пошкоджено чимало будівель, зокрема, представництва іноземних держав.

Київ Одеса обстріли реабілітація руйнування

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