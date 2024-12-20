Из-за атаки на Киев пострадал офис центра реабилитации

Атака РФ — пострадал центр реабилитации бизнесмена из Одессы
В результате утренних ракетных обстрелов Киева россиянами поврежден офис команды Superhumans Center. Это проект, занимающийся лечением и реабилитацией пострадавших в результате войны.
Об этом сообщил основатель проекта, одесский бизнесмен Андрей Ставницер.
Масштабы повреждений
По словам предпринимателя, полностью уничтожено одно из окон офиса. К счастью, сотрудники проекта не пострадали, ведь удар произошел рано утром.
"Страшно подумать, что было бы в этом буквально стеклянном здании, если бы удар был на несколько часов позже. Люди цели, значит, идеи цели, стало еще больше злости — значит еще больше сил", — говорит Андрей Ставницер.
Отметим, в Superhumans Center раненые военные и гражданские могут бесплатно получить протезирование, реабилитацию и психологическую помощь. Первая клиника проекта была открыта в апреле 2023 года во Львове на базе одной из местных больниц. В настоящее время центр работает также в Одессе, планируется открытие в Николаеве и Днепре.
Напомним, сегодня утром российские войска нанесли ракетный удар по Киеву. Пострадали 12 человек, повреждены многие здания, в частности, представительства иностранных государств.
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