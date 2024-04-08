В Одесі та Миколаєві відкриють безкоштовні медичні центри — хто може скористатись послугами
Український медичний центр Superhumans Center планує розширення у південних регіонах України. Так, відкриття нових центрів можливе у Одесі та Миколаєві.
Про це на своїй сторінці у соцмережі повідомив ініціатор та засновник проєкту, український бізнесмен Андрій Ставніцер.
"Шукаємо приміщення в Одесі та Миколаєві для реконструкції та відкриття Superhumans Center. Приміщення потрібне в довгострокову оренду, 15 років і більше", — написав бізнесмен.
Відкриття в Одесі та Миколаєві
В повідомленні про пошук приміщення засновник проєкту окреслив вимоги, яким майбутня будівля має відповідати. Так, це має бути:
- будівля 2 000-4 000 квадратів, із великим бомбосховищем чи підвальним поверхом;
- віддалена від військових об'єктів;
- з ліфтом чи можливістю його встановити;
- ділянка навколо — 1 000-3 000 квадратних метрів для зони реабілітації;
- з проведеними комунікаціями.
"Вкрай важливо, щоб це був медичний заклад, будівля, яка має відношення до системи охорони здоров'я, яка перебуває у підпорядкуванні МОЗ чи комунальній власності", — зазначив Андрій Ставніцер.
Superhumans — що відомо про проєкт
Superhumans — це всеукраїнський сучасний центр з протезування, реконструктивної хірургії, реабілітації та психологічної підтримки постраждалих від війни дорослих і дітей. Усі послуги — безоплатні. Окрім цього спектру послуг, там відновлюватимуть й слух. Перший такий центр був відкритий на Львівщині.
Нагадаємо, що пенсія з інвалідності призначається в разі настання інвалідності, що спричинила повну або часткову втрату працездатності за наявності страхового стажу.
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