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В Одесі та Миколаєві відкриють безкоштовні медичні центри — хто може скористатись послугами

8 квітня 2024 13:20
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
В Одесі та Миколаєві відкриють безкоштовні медичні центри — хто може скористатись послугами
Відділення медичного центру Superhumans Center. Фото: Андрій Ставніцер
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Український медичний центр Superhumans Center планує розширення у південних регіонах України. Так, відкриття нових центрів можливе у Одесі та Миколаєві.

Про це на своїй сторінці у соцмережі повідомив ініціатор та засновник проєкту, український бізнесмен Андрій Ставніцер.

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"Шукаємо приміщення в Одесі та Миколаєві для реконструкції та відкриття Superhumans Center. Приміщення потрібне в довгострокову оренду, 15 років і більше", — написав бізнесмен.

Відкриття в Одесі та Миколаєві

В повідомленні про пошук приміщення засновник проєкту окреслив вимоги, яким майбутня будівля має відповідати. Так, це має бути:

  • будівля 2 000-4 000 квадратів, із великим бомбосховищем чи підвальним поверхом;
  • віддалена від військових об'єктів;
  • з ліфтом чи можливістю його встановити;
  • ділянка навколо — 1 000-3 000 квадратних метрів для зони реабілітації;
  • з проведеними комунікаціями.

"Вкрай важливо, щоб це був медичний заклад, будівля, яка має відношення до системи охорони здоров'я, яка перебуває у підпорядкуванні МОЗ чи комунальній власності", — зазначив Андрій Ставніцер.

Superhumans — що відомо про проєкт

Superhumans — це всеукраїнський сучасний центр з протезування, реконструктивної хірургії, реабілітації та психологічної підтримки постраждалих від війни дорослих і дітей. Усі послуги — безоплатні. Окрім цього спектру послуг, там відновлюватимуть й слух. Перший такий центр був відкритий на Львівщині.

Нагадаємо, що пенсія з інвалідності призначається в разі настання інвалідності, що спричинила повну або часткову втрату працездатності за наявності страхового стажу.

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