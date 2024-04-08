В Одессе и Николаеве откроют бесплатные медицинские центры — кто может воспользоваться услугами

Отделение медицинского центра Superhumans Center. Фото: Андрей Ставницер

Украинский медицинский центр Superhumans Center планирует расширение в южных регионах Украины. Таким образом, открытие новых центров возможно в Одессе и Николаеве.

Об этом на своей странице в соцсети сообщил инициатор и основатель проекта, украинский бизнесмен Андрей Ставницер.

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"Ищем помещение в Одессе и Николаеве для реконструкции и открытия Superhumans Center. Помещение нужно в долгосрочную аренду, 15 лет и больше ", — написал бизнесмен.

Открытие в Одессе и Николаеве

Учредитель проэкта в сообщении о поиске помещения обозначил требования, которым будущее здание должно отвечать. Так, это должно быть:

здание 2 000-4 000 квадратов, с большим бомбоубежищем или подвальным этажом;

удалена от военных объектов;

с лифтом или возможностью его установить;

участок вокруг — 1 000–3 000 квадратных метров для зоны реабилитации;

с проведёнными коммуникациями.

"Крайне важно, чтобы это было медицинское учреждение, здание, имеющее отношение к системе здравоохранения, которая находится в собственности Минздрава или коммунальной собственности", — отметил Андрей Ставницер.

Superhumans — что известно о проекте

Superhumans — это всеукраинский современный центр по протезированию, реконструктивной хирургии, реабилитации и психологической поддержке пострадавших от войны взрослых и детей. Все услуги — бесплатные. Кроме этого спектра услуг, там будут восстанавливать и слух. Первый такой центр был открыт во Львовской области.

Напомним, что пенсия по инвалидности назначается в случае наступления инвалидности, повлекшей полную или частичную потерю трудоспособности при наличии страхового стажа.