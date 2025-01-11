Одеситів безоплатно забезпечують слуховими апаратами

В Одесі безоплатно роздають слухові апарати — де отримати
Одесити з порушенням слуху мають можливість безоплатно отримати слухові апарати. Ці пристрої придбані коштом міського бюджету в рамках програми "Здоров'я".
Про це у суботу, 11 січня, повідомили в Одеській міській раді.
Як отримати слуховий апарат в Одесі
За інформацією мерії, слухопротезування проводиться на базі сурдологічного центру міської клінічної лікарні №11. Пацієнтів обслуговує лікар-сурдолог, який проводить аудіометрію та індивідуальний підбір слухового апарата відповідно до потреб кожного.
Як отримати допомогу?
Направлення до Центру слуху МКЛ №11 можуть видати:
- сімейний лікар;
- ЛОР-лікар консультативно-діагностичного центру.
Скільки одеситів уже отримали слуховий апарат
У міськраді зазначили, що минулого року 29 одеситів уже отримали слухові апарати безоплатно. У 2025 році планується забезпечити такими апаратами понад 30 мешканців міста.
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