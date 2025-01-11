Одесситов бесплатно обеспечивают слуховыми аппаратами

Врач проверяет слух у пациента. Фото иллюстративное: pixabay

Одесситы с нарушением слуха имеют возможность бесплатно получить слуховые аппараты. Эти устройства приобретены за счет городского бюджета в рамках программы "Здоровье'я".

Об этом в субботу, 11 января, сообщили в Одесском городском совете.

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Сообщение горсовета. Фото: скриншот

Как получить слуховой аппарат в Одессе

По информации мэрии, слухопротезирование проводится на базе сурдологического центра городской клинической больницы №11. Пациентов обслуживает врач-сурдолог, который проводит аудиометрию и индивидуальный подбор слухового аппарата в соответствии с потребностями каждого.

Как получить помощь?

Направление в Центр слуха ГКБ №11 могут выдать:

семейный врач;

ЛОР-врач консультативно-диагностического центра.

Сколько одесситов уже получили слуховой аппарат

В горсовете отметили, что в прошлом году 29 одесситов уже получили слуховые аппараты бесплатно. В 2025 году планируется обеспечить такими аппаратами более 30 жителей города.

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