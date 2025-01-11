Одесситов бесплатно обеспечивают слуховыми аппаратами

В Одессе бесплатно раздают слуховые аппараты — где получить
Одесситы с нарушением слуха имеют возможность бесплатно получить слуховые аппараты. Эти устройства приобретены за счет городского бюджета в рамках программы "Здоровье'я".
Об этом в субботу, 11 января, сообщили в Одесском городском совете.
Как получить слуховой аппарат в Одессе
По информации мэрии, слухопротезирование проводится на базе сурдологического центра городской клинической больницы №11. Пациентов обслуживает врач-сурдолог, который проводит аудиометрию и индивидуальный подбор слухового аппарата в соответствии с потребностями каждого.
Как получить помощь?
Направление в Центр слуха ГКБ №11 могут выдать:
- семейный врач;
- ЛОР-врач консультативно-диагностического центра.
Сколько одесситов уже получили слуховой аппарат
В горсовете отметили, что в прошлом году 29 одесситов уже получили слуховые аппараты бесплатно. В 2025 году планируется обеспечить такими аппаратами более 30 жителей города.
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