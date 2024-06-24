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На вечір очікується дощ — синоптики дали прогноз погоди в Одесі на сьогодні

24 червня 2024 05:30
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Погода в Одесі на сьогодні, 24 червня
Жінка йде під парасолькою. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Погода в Одесі сьогодні, 24 червня, буде похмурою, але теплою. Вдень та вночі можливі дощі та гроза. Та, попри це, температура повітря вдень підійметься до +30 °C. 

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Погода в Одесі 24 червня

  • Мінлива хмарність.
  • Короткочасні дощі, можливо гроза
  • Температура вночі +20...+22 °C, вдень +25...+30 °C.
  • Температура морської води +19...+20 °C.
  • Вітер південний, 6-14 м/с.
Погода в Одесі
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: скриншот

Погода в Одеській області 24 червня

  • Мінлива хмарність.
  • Вдень місцями невеликий дощ.
  • Вітер північно-східний, 9-14 м/с.
  • Температура вночі +15...+20 °C, вдень +25...+31 °C, місцями до 33 °C.
  • На автошляхах області видимість добра.
Погода в Одеській області
Детальний прогноз погоди в Одесі на 24 червня. Фото: скриншот

На Одещині погодні умови сприятимуть високій ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах.

Прогноз погоди в Україні 24 червня

У понеділок, 24 червня, у південних, східних, вдень і північних областях України місцями короткочасний дощ, гроза; на решті територій без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі +12...+17 °C, вдень +20...+25 °C, у південних і у східних областях вночі +16...+21 °C, вдень +26...+31°C, в Криму до +34 °C. 

На вечір очікується дощ — синоптики дали прогноз погоди в Одесі на сьогодні - фото 3
Детальний прогноз погоди в Україні на 10 червня. Фото: скриншот

Нагадаємо, метеорологи у багатьох країнах світу очікують на новий кліматичний феномен в кінці 2024 року, який має принести похолодання. Протягом останніх років у всьому світі відбувся стрибок глобальних температур і екстремальних погодних умов.

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