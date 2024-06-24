Погода в Одессе на сегодня, 24 июня.

Женщина идет под зонтиком. Фото: Новини.LIVE

Погода в Одессе сегодня, 24 июня, будет пасмурной, но теплой. Днем и ночью возможны дожди и гроза. Тем не менее температура воздуха днем поднимется до +30 °C.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Погода в Одессе 24 июня

Облачно с прояснениями.

Возможен дождь, гроза.

Температура ночью +20...+22 °C, днем +25...+30 °C.

Температура морской воды +19...+20 °C.

Ветер южный, 6-14 м/с.

Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: скриншот

Погода в Одесской области 24 июня

Облачно с прояснениями.

Погода в северных областях Днем местами небольшой дождь.

Ветер северо-восточный, 9-14 м/с.

Температура ночью +15...+20 °C, днем +25...+31 °C, местами до 33 °C.

На автодорогах области видимость добра.

Подробный прогноз погоды в Одессе на 24 июня. Фото: скриншот

В Одесской области погодные условия будут способствовать высокой вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах.

Прогноз погоды в Украине 24 июня

В понедельник, 24 июня, в южных, восточных, днем и северных областях Украины местами кратковременный дождь, гроза; на остальных территориях без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью +12...+17 °C, днем +20...+25 °C, в южных и восточных областях ночью +16...+21 °C, днем +26...+31°C, в Крыму до +34 °C.

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Напомним, метеорологи во многих странах мира ожидают новый климатический феномен в конце 2024 года, который должен принести похолодание. В последние годы во всем мире произошел скачок глобальных температур и экстремальных погодных условий.