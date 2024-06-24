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На вечер ожидается дождь — синоптики дали прогноз погоды в Одессе

24 июня 2024 05:30
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Погода в Одессе на сегодня, 24 июня.
Женщина идет под зонтиком. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Погода в Одессе сегодня, 24 июня, будет пасмурной, но теплой. Днем и ночью возможны дожди и гроза. Тем не менее температура воздуха днем поднимется до +30 °C.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Погода в Одессе 24 июня

  • Облачно с прояснениями.
  • Возможен дождь, гроза.
  • Температура ночью +20...+22 °C, днем +25...+30 °C.
  • Температура морской воды +19...+20 °C.
  • Ветер южный, 6-14 м/с.
Погода в Одессе
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: скриншот

Погода в Одесской области 24 июня

  • Облачно с прояснениями.
  • Погода в северных областях Днем местами небольшой дождь.
  • Ветер северо-восточный, 9-14 м/с.
  • Температура ночью +15...+20 °C, днем +25...+31 °C, местами до 33 °C.
  • На автодорогах области видимость добра.
Погода в Одесской области
Подробный прогноз погоды в Одессе на 24 июня. Фото: скриншот

В Одесской области погодные условия будут способствовать высокой вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах.

Прогноз погоды в Украине 24 июня

В понедельник, 24 июня, в южных, восточных, днем и северных областях Украины местами кратковременный дождь, гроза; на остальных территориях без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью +12...+17 °C, днем +20...+25 °C, в южных и восточных областях ночью +16...+21 °C, днем +26...+31°C, в Крыму до +34 °C.

Вечером ожидается дождь — синоптики дали прогноз погоды в Одессе на сегодня - фото 3
Подробный прогноз погоды в Украине на 10 июня. Фото: скриншот

Напомним, метеорологи во многих странах мира ожидают новый климатический феномен в конце 2024 года, который должен принести похолодание. В последние годы во всем мире произошел скачок глобальных температур и экстремальных погодных условий.

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