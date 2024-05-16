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На виклики приїжджатимуть скоріше — лікарі Одещини отримали нові електрокари

16 травня 2024 17:50
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
На виклики приїжджатимуть скоріше — лікарі Одещини отримали нові електрокари
Медики Одещини отримали нові електрокари. Фото: Олег Кіпер
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Сьогодні Одеська область отримала 7 електромобілів для надання первинної медичної допомоги. Електрокари будуть використовувати медики, аби швидко дістатися віддалених населених пунктів регіону.

Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

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Ці сучасні автівки призначені для виїздів сімейних лікарів та спеціалізованих медичних працівників до пацієнтів у містечках, селах та віддалених громад області. Завдяки оперативним діям медиків лікарні зможуть забезпечити стабільне надання допомоги.

"Понад два роки наші медики працюють у важких умовах повномасштабної війни. Забезпечити лікарям комфортну роботу, а жителям Одещини доступ до необхідних медичних послуг — один із головних пріоритетів нашої роботи", — зазначив Олег Кіпер. 

Ми писали, що Генеральний директор медичного сервісу Helsi Євген Донець розповів, які переваги чекають на українців з появою електронного кабінету пацієнта. Зокрема, йдеться про самостійну зміну персональних даних.

Також ми повідомляли, що президент Володимир Зеленський відзначив роботу рятувальних служб, які не лише оперативно надають допомогу постраждалим внаслідок обстрілів українцям, але й ліквідовують наслідки ворожих ударів. Глава держави також подякував їм за сміливість і відданість роботі.

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медицина
Новини Одеси
Олег Кіпер
медична допомога

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