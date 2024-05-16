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На вызовы будут приезжать быстрее — врачи Одесчины получили новые электрокары

16 мая 2024 17:50
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
На вызовы будут приезжать быстрее — врачи Одесчины получили новые электрокары
Медики Одесчины получили новые электрокары. Фото: Олег Кипер
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Сегодня Одесская область получила 7 электромобилей для первичной медицинской помощи. Электрокары будут использовать медики, чтобы быстро добраться в отдаленные населенные пункты региона.

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

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Эти современные автомобили предназначены для выездов семейных врачей и специализированных медицинских работников к пациентам в городках, селах и отдаленных общин области. Благодаря оперативным действиям медиков больницы смогут обеспечить стабильное оказание помощи.

"Более двух лет наши медики работают в тяжелых условиях полномасштабной войны. Обеспечить врачам комфортную работу, а жителям Одесчины доступ к необходимым медицинским услугам — один из главных приоритетов нашей работы", — отметил Олег Кипер.

Мы писали, что Генеральный директор медицинского сервиса Helsi Евгений Донец рассказал, какие преимущества ждут украинцев с появлением электронного кабинета пациента. В частности, речь идет о самостоятельном изменении персональных данных.

Также мы сообщали, что президент Владимир Зеленский отметил работу спасательных служб, которые не только оперативно оказывают помощь пострадавшим в результате обстрелов украинцам, но и ликвидируют последствия вражеских ударов. Глава государства также поблагодарил их за смелость и преданность работе.

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Новости Одессы
Олег Кипер
медицинская помощь

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