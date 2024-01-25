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На виїзді з Одеси зафіксовано затори — як виїхати до Молдови та Румунії

25 січня 2024 10:15
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
На виїзді з Одеси зафіксовано затори — як виїхати до Молдови та Румунії
Дорога на Паланку. Фото: скриншот
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Сьогодні, 25 січня, доїхати до Молдови буде складніше, ніж зазвичай. Наразі на трасі Одеса — Рені зафіксовано одразу декілька заторів, найбільші черги у межах Маяків. Водночас на півдні регіону дороги відносно вільні. 

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори на Паланку

Наразі у бік пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" є затор на обох КПП. Також рух сильно ускладнено у межах природного парку. Подорож до Паланки триватиме сьогодні 1 годину 12 хвилин.

Затори на Молдову. Фото: скриншот

Затори на Орлівку

Крім того, на міжнародній трасі М-15 на півдні Одеської області зафіксовано невелике скупчення машин біля Сарати, Татарбунарів та Сафʼян. Також є затор біля КПП "Удобне". А от перед самою Орлівкою дорога вільна і, за даними картографічного сервісу, подорож триватиме 4 години 19 хвилин. 

Затори на Румунію. Фото: скриншот

Більше про авто

Нагадаємо, ми писали, як самотужки швидко позбавитися дрібних подряпин на лобовому склі. Подряпини на лобовому склі автомобіля гарантовано з'являться рано чи пізно через високі навантаження, які воно отримує. Якщо ушкодження не надто глибокі, то довести скло до заводського стану самотужки нескладно, варто скористатися лише кількома корисними порадами.

Раніше ми розповіли, що на авторинку Європи відбулися історичні зміни. Вперше в історії найпопулярнішим новим авто в Європі став електромобіль. За підсумками 2023 року рейтинг продажів очолив Tesla Model Y.

Одеса
Молдова
КПП
Румунія
Одеська область
затори
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