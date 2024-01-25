На виїзді з Одеси зафіксовано затори — як виїхати до Молдови та Румунії

Дорога на Паланку. Фото: скриншот

Сьогодні, 25 січня, доїхати до Молдови буде складніше, ніж зазвичай. Наразі на трасі Одеса — Рені зафіксовано одразу декілька заторів, найбільші черги у межах Маяків. Водночас на півдні регіону дороги відносно вільні.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори на Паланку

Наразі у бік пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" є затор на обох КПП. Також рух сильно ускладнено у межах природного парку. Подорож до Паланки триватиме сьогодні 1 годину 12 хвилин.

Затори на Молдову. Фото: скриншот

Затори на Орлівку

Крім того, на міжнародній трасі М-15 на півдні Одеської області зафіксовано невелике скупчення машин біля Сарати, Татарбунарів та Сафʼян. Також є затор біля КПП "Удобне". А от перед самою Орлівкою дорога вільна і, за даними картографічного сервісу, подорож триватиме 4 години 19 хвилин.

Затори на Румунію. Фото: скриншот

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