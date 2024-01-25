На выезде из Одессы зафиксированы пробки — как выехать в Молдову и Румынию

Дорога на Паланку. Фото: скриншот

Сегодня, 25 января, доехать до Молдовы будет сложнее обычного. Сейчас на трассе Одесса — Рени зафиксировано сразу несколько пробок, самые большие очереди в пределах Маяков. В то же время на юге региона дороги относительно свободны.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

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Пробки на Паланку

Сейчас в сторону пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" есть пробка на обоих КПП. Также движение сильно затруднено в пределах природного парка. Путешествие в Паланку продлится сегодня 1 час 12 минут.

Пробки на Молдову. Фото: скриншот

Пробки на Орловке

Кроме того, на международной трассе М-15 на юге Одесской области зафиксировано небольшое скопление машин у Сараты, Татарбунаров и Сафьян. Также есть пробка возле КПП "Удобное". А вот перед самой Орловкой дорога свободна и, по данным картографического сервиса, путешествие будет длиться 4 часа 19 минут.

Пробки на Румынию. Фото: скриншот

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