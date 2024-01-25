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На выезде из Одессы зафиксированы пробки — как выехать в Молдову и Румынию

25 января 2024 10:15
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
На выезде из Одессы зафиксированы пробки — как выехать в Молдову и Румынию
Дорога на Паланку. Фото: скриншот
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Сегодня, 25 января, доехать до Молдовы будет сложнее обычного. Сейчас на трассе Одесса — Рени зафиксировано сразу несколько пробок, самые большие очереди в пределах Маяков. В то же время на юге региона дороги относительно свободны.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

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Пробки на Паланку

Сейчас в сторону пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" есть пробка на обоих КПП. Также движение сильно затруднено в пределах природного парка. Путешествие в Паланку продлится сегодня 1 час 12 минут.

Пробки на Молдову. Фото: скриншот

Пробки на Орловке

Кроме того, на международной трассе М-15 на юге Одесской области зафиксировано небольшое скопление машин у Сараты, Татарбунаров и Сафьян. Также есть пробка возле КПП "Удобное". А вот перед самой Орловкой дорога свободна и, по данным картографического сервиса, путешествие будет длиться 4 часа 19 минут.

Пробки на Румынию. Фото: скриншот

Больше об авто

Напомним, мы писали, как самостоятельно быстро избавиться от мелких царапин на лобовом стекле. Царапины на лобовом стекле автомобиля гарантированно появятся рано или поздно из-за высоких нагрузок, которые он получает. Если повреждения не слишком глубокие, то довести стекло до заводского состояния самостоятельно несложно, стоит воспользоваться несколькими полезными советами.

Ранее мы рассказали, что на авторынке Европы произошли исторические изменения. Впервые в истории самым популярным новым авто в Европе стал электромобиль. По итогам 2023 года рейтинг продаж возглавил Tesla Model Y.

Одесса
Молдова
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Новости Одессы
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