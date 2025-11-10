Штормове попередження в Одесі на 11 листопада: дощ, туман і сильний вітер

Люди з парасольками під дощем. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У вівторок, 11 листопада, Одесу накриє негода. Синоптики оголосили штормове попередження через дощ, туман та вітер. Містян та гостей закликають без нагальної потреби не виходити на вулицю.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Погода в Одесі

Вночі в Одесі очікується близько +13 °C, відчуватиметься як +13 °C. Вітер — до 6 м/с. До 20% опадів.

Вранці температура підніметься до +14 °C і відчуватиметься так само. Вітер буде до 4 м/с. Вдень значний дощ.

Удень температура залишиться на тому ж рівні до +14 °C. Вітер буде до 3 м/с. Дощ триватиме.

Увечері термометри покажуть +13 °C, відчуватиметься температура так само. Вітер зменшиться до 4 м/с. Дощ йтиме так само, як і вдень.

Прогноз погоди в Одесі. Фото: скриншот з meteoprog

Сонце зійде о 06:53, а захід очікується о 16:28 — світловий день триватиме 9 годин 35 хвилин.

Погода в Одеській області

Хмарно.

Вночі помірний дощ, місцями значний.

Вночі та вранці місцями туман.

Вітер північно-західний, 9-14 м/с.

Температура вночі +10...+15 °С, вдень така сама.

На автошляхах області вночі та вранці місцями туман, видимість 200-500 м.

