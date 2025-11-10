Видео
На улицу лучше не идти — Одессу завтра накроет непогода

Ua ru
Дата публикации 10 ноября 2025 17:50
обновлено: 17:37
Штормовое предупреждение в Одессе на 11 ноября: дождь, туман и сильный ветер
Люди с зонтиками под дождем под дождем. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Во вторник, 11 ноября, Одессу накроет непогода. Синоптики объявили штормовое предупреждение из-за дождя, тумана и ветра.  Горожан и гостей призывают без необходимости не выходить на улицу.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Читайте также:

Погода в Одессе

Ночью в Одессе ожидается около +13 °C, будет ощущаться как +13 °C. Ветер — до 6 м/с. До 20% осадков.

Утром температура поднимется до +14 °C, и будет ощущаться так же. Ветер будет до 4 м/с. Днем сильный дождь.

Днем температура останется на том же уровне до +14 °C. Ветер будет до 3 м/с. Дождь будет продолжаться.

Вечером термометры покажут +13 °C, будет ощущаться температура так же. Ветер уменьшится до 4 м/с. Дождь будет идти так же, как и днем.

Прогноз погоди в Одесі та області
Прогноз погоды в Одессе. Фото: скриншот с meteoprog

Солнце взойдет в 06:53, а закат ожидается в 16:28 — световой день продлится 9 часов 35 минут.

Погода в Одесской области

  • Облачно.
  • Ночью умеренный дождь, местами значительный.
  • Ночью и утром местами туман.
  • Ветер северо-западный, 9-14 м/с.
  • Температура ночью +10...+15 °С, днем такая же.
  • На автодорогах области ночью и утром местами туман, видимость 200-500 м.

Напомним, мы писали о том, что непогода завтра накроет также и Львовскую область. Также мы сообщали, какой будет погода в Украине в декабре.

Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
