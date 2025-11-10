Штормовое предупреждение в Одессе на 11 ноября: дождь, туман и сильный ветер

На улицу лучше не идти — Одессу завтра накроет непогода
Во вторник, 11 ноября, Одессу накроет непогода. Синоптики объявили штормовое предупреждение из-за дождя, тумана и ветра. Горожан и гостей призывают без необходимости не выходить на улицу.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Погода в Одессе
Ночью в Одессе ожидается около +13 °C, будет ощущаться как +13 °C. Ветер — до 6 м/с. До 20% осадков.
Утром температура поднимется до +14 °C, и будет ощущаться так же. Ветер будет до 4 м/с. Днем сильный дождь.
Днем температура останется на том же уровне до +14 °C. Ветер будет до 3 м/с. Дождь будет продолжаться.
Вечером термометры покажут +13 °C, будет ощущаться температура так же. Ветер уменьшится до 4 м/с. Дождь будет идти так же, как и днем.
Солнце взойдет в 06:53, а закат ожидается в 16:28 — световой день продлится 9 часов 35 минут.
Погода в Одесской области
- Облачно.
- Ночью умеренный дождь, местами значительный.
- Ночью и утром местами туман.
- Ветер северо-западный, 9-14 м/с.
- Температура ночью +10...+15 °С, днем такая же.
- На автодорогах области ночью и утром местами туман, видимость 200-500 м.
Напомним, мы писали о том, что непогода завтра накроет также и Львовскую область. Также мы сообщали, какой будет погода в Украине в декабре.
Читайте Новини.LIVE!